أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 1.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.9% عند 10246 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08%، ليسجل 2193 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.15% مسجلًا 3148 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.53 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 38 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 97، وبقي 58 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. القلعة تنفى وجود أحداث غير معلنة وراء ارتفاع السهم 14%

رئيس القلعة

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية وجود أحداث جوهرية غير معلنة وراء ارتفاع سعر السهم المتداول فى البورصة المصرية بنسبة 14% خلال الاسبوع الماضى.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من القلعة للرد على استفسارات إدارة البورصة بشأن حالة ارتفاع السهم خلال الفترة الممتدة من 16- 21 أغسطس بنسبة 14% .

وافتتح سهم القلعة للاستشارات المالية جلسة الأحد على سعر 1.346 جنيه للسهم، ثم ارتفع بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:40 ليسجل 1.335 جنيه، وفقًا لتفاصيل حركة السهم على شاشة التداول بالبورصة.

كما ردَّت الشركة بالنفي على استفسارات تتعلق بوجود مفاوضات خليجية لشراء حصة في شركة طاقة عربية التابعة، وقالت القلعة إن الأخبار المزعومة حول هذا الموضوع لا علم لها بها.

أخبار البورصة المصرية.. المطورون العرب تدرس طرح شركة تابعة للاكتتاب العام

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

كما أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا)، أنها لم تحدد بعدُ أيًّا من الشركات التابعة لطرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية حتى الآن.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من “المطورون العرب” للردّ على استفسارات إدارة البورصة، بشأن بعض الأخبار المتداولة حول تحديدها شركة نيوم أكتوبر من بين الشركات التابعة لطرحها للاكتتاب العام.

وأشار الإفصاح إلى أن شركة نيوم أكتوبر إحدى الشركات الخاضعة للدراسة من قِبل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لكنه لم يؤكد اسمها تحديدًا دون غيرها.

وأعلنت المطورون العرب، أمس الأحد (21 أغسطس)، تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية مستشارًا ماليًّا مستقلًّا لتقييم إحدى الشركات التابعة دون تسميتها، وفقًا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

وأشار الإفصاح إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار موافقة سابقة صادرة عن مجلس الإدارة فى اجتماع بتاريخ 11 نوفمبر 2021، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فى حينه.

أخبار البورصة.. راميدا تفتتح محطة معالجة صرف متطورة صديقة للبيئة

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

كذلك أعلنت العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا محطة المعالجة مياه الصرف بطريقة بيئية خافضة لتلوث بمصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت راميدا، فى إفصاح مرسل للبورصة، الاثنين، إن هذه المحطة تستهدف معالجة المياه وإعادة استخدامها بهدف الترشيد وتخفيف أحمال التلوث.

وأشارت الشركة إلى أن بناء هذه المحطة يأتى فى إطار التزامها الطوعى بإعادة تصميم أنظمة تشغيلها بما يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية، فى إطار التحول إلى أنظمة بيئة مستدامة مطابقة للمعايير العالمية.

حضر افتتاحَ المحطة كلٌّ من وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ود. عمرو مرسى الرئيس التنفيذي للشركة، إضافة إلى رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، وعدد من القيادات التنفيذية والبيئة.

وتصل طاقة محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة إلى 700 متر معكب يوميًّا، بينما تبلغ طاقة محطة معالجة مياه الصرف 100 متر مكعب يوميًّا يجري استخدامها فى ري الأشجار، بما يقلل نسبة أحمال التلوث الصادرة عن الشركة بنسبة 66%.

وعبّر عمرو مرسى، الرئيس التنفيذي، عن التزام شركته بتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية للحد من أضرار النفايات والانبعاثات الضارة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعظيم المردود الإيجابي للبيئة.

وأشار موسى إلى جهود راميدا فى هذا السياق، خلال الفترة الماضية، وتوقيعها اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مبادرات الاستدامة البيئية، إضافة إلى انضمام الشركة لمبادرة الأمم المتحدة للاستدامة.