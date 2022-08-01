أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 1-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 9423 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.66%، ليسجل 1837 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.29% مسجلًا 2699 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، اتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 23 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 96 وبقي 68 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. أرابيا إنفستمنتس تخسر جولة قضائية جديدة ضد بيجو للسيارات

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، صدور حكم برفض دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية للحكم بجلسة 31 يوليو الماضى.

وقالت أرابيا إنفستمنتس، فى إفصاح مرسل للبورصة، الاثنين، إن هذه الدعوة كانت محجوزة للنظر لأول مرة من محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيو، ثم جرى تأجليها إلى 19 من الشهر نفسه للإطلاع وتقديم المستندات، ثم تقرر حجزها للحكم بجلسة 24 يوليو وصولًا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى 31 من الشهر نفسه.

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق (24 مايو الماضى)، النظر من جديد فى دعواها ضد بيجو الفرنسية للسيارات بعد فوزها باستئناف سابق.

ونوهت الشركة بأنها ستستأنف الحكم، وجارٍ إعداد مذكرة للطعن بالاستئناف، على أن يجرى الإفصاح عن جلسات الاسئتناف وتطوراتها فى حينه، وفقًا للإفصاح.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، فى 28 مارس الماضى، حكمًا لصالح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات فى نزاعها الممتدة مع بيجو منذ عام 2017.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوى إلى محكمة أول درجة، وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).

أخبار البورصة المصرية.. تعليم لخدمات الإدارة توقع شراكة أكاديمية مع جامعة ماسترخيت الهولندية

شركة تعليم لخدمات الإدارة

كما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة– الرائدة فى مجال التعليم الجامعى الخاص بمصر- توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الأكاديمية مع جامعة ماسترخيت الهولندية.

وقالت تعليم لخدمات الإدارة، فى إفصاح مرسل، الاثنين، إن هذه المذكرة تختص بالتعاون الأكاديمى بمشروع جامعة بادية المشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير (تحت التأسيس).

وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل طلاب جامعة باديا على فى جميع البرامج على شهادة إضافية من جامعة ماسترخيت، إلى جانب الشهادة التى تقدمها الجامعة عند تخرجهم.

كما تنص المذكرة على اعتماد المناهج التى ستدرس فى جامعة باديا على البرامج المقدمة فى جامعة ماسترخيت، إضافة إلى تنفيذ برامج تبادل طلابى بين الجامعتين بما يسمح بالاستفادة من بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

وتصنف جامعة ماسترخيت الهولندية كسادس أكبر جامعة ناشئة على مستوى العالم وفقًا لمجلة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education (THE)، حسب المعلومات الواردة فى إفصاح شركة تعليم.

إعمار مصر تطلق مشروعا سياحيا مشتركا بالساحل الشمالى بتكلفة تقديرية 53 مليار جنيه

إعمار مصر للتنمية

كذلك أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه، بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

وأكدت إعمار مصر، فى إفصاح مرسل، الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع تحت اسم (SOUL)، وجارٍ الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات البناء والتشييد على الفور.

وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدانًا سيجري إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات وواحدات تجارية وسياحية، وفقًا لمخطط المشروع الذى أعدَّته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.

ووافق مجلس إدارة إعمار مصر للتنمية، فى 29 مايو الماضى، على الدخول فى شراكة مشروع سياحى سكنى تجارى جديد بالساحل الشمالى بنسبة مشاركة تصل إلى 25% مع شركة إيجل مصر.

وعلّقت الشركة الدخول فى الشراكة على موافقة الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع مقبل، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك (وافقت العمومية على المشروع بتاريخ 21 يونيو الماضى).