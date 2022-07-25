أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 25-7-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 842 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.42% عند 9237 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.5% ليسجل 1824 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% مسجلًا 2672 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 842 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 52 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 63 وبقي 71 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..تغطية اكتتاب زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة 95.9%

محمد على الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الإسلامى

وشهدت أخبار البورصة، إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر نجاح تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر إلى 4 مليارات جنيه بنسبة 95.9% في المرحلة الأولى المنتهية بتاريخ 21 يوليو الجاري.

وأظهرت نتيجة اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي بلوغ عدد الأسم المكتتب فيها حوالي 191.8 مليون سهم تعادل 95.9% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بينما تبقى 8.1 مليون سهم تعادل 4.1% تقريبا دون تغطية .

وقال المصرف إنه سيفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة فى المرحلة الأولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يعلن موعد هذه المرحلة فى وقت لاحق.

وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي مطلع يونيو الماضى على موافقة اهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر قدامى المساهمين .

وقررت إدارة البورصة بعدها فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر بدءا من 21 يونيو الماضى، وحتى 21 يوليو الجارى، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب

أخبار البورصة المصرية..التجاري الدولي يقفز بأرباحه إلى 7.7 مليار جنيه في ستة أشهر

فرع البنك التجاري الدولي

كما أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، ارتفاع صافى أرباحه إلى 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الجارى مقارنة بصافى أرباح قدرها 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم البنك التجاري الدولي المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 24.3 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بعوائد بلغت 21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 9.3 مليار جنيه خلال خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للكيان الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المالية المجمعة للشركات والكيانات التابعة للبنك.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 3.84 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 2.57 جنيه خلال العام الماضى، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 3.44 جنيه مقارنة بنحو 2.71 جنيه خلال الفترة المقارنة.

أخبار البورصة.. أجل النطق بالحكم في دعوى أرابيا إنفستمنتس ضد «بيجو» للسيارات

كذلك أعلنت شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، مد أجل النطق بالحكم فى دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية للحكم إلى جلسة 31 يوليو الجارى.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل الإثنين، إن هذه الدعوة كانت محجوزة للنظر لأول مرة من محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيو ثم جرى تأجليها إلى 19 من نفس الشهر للإطلاع وتقديم المستندات،ثم تقرر حجزها للحكم بجلسة 24 يوليو الجارى ثم تقرر مد أدل النطق بالحكم لمدة أسبوع.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق (24 مايو الماضى) بدء النظر من جديد فى دعواها ضد بيجو الفرنسية للسيارات بعد فوزها باستئناف سابق.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة فى 28 مارس الماضى حكما لصالح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات فى نزاعها الممتدة مع بيجو منذ عام 2017.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوة إلى محكمة أول درجة وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).