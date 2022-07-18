أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-17-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات 930 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.08% عند 8867 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.71%، ليسجل 1725 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.7% مسجلًا 2527 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 930 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالى 181 سهمًا متداولًا، بينما هبط 15، وبقي 77 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. إدراج زيادة رأسمال هيرميس ومدّ عمرها القانونى 25 عامًا

المجموعة المالية هيرميس

وشهدت أخبار البورصة إعلان المجموعة المالية هيرميس القابضة عن موافقة لجنة القيد على زيادة رأسمالها إلى 5.8 مليار جنيه، ومدّ العمر القانونى للشركة لمدة 25 عامًا جديدة.

وقررت لجنة القيد قيد زيادة رأسمال هيرميس على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية، اعتبارًا من جلسة غد الثلاثاء الموافق 19 يوليو، وفقًا لإفصاح منشور على شاشة التداول بجلسة الاثنين.

وأقرّت عمومية هيرميس، فى وقت سابق، زيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه تقريبًا تُموَّل من حساب الأرباح المحتجَزة في 31 ديسمبر 2021، على أن تجري الزيادة بنظام الأسهم المجانية.

وتبلغ قيمة الزيادة 973 مليون جنيه، وجرى تنفيذها بنظام توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم لكل خمسة أسهم أصلية، وفقًا لإفصاح سابق.

وأقرّت الجمعية العامة لمساهمى الشركة (المنعقدة مطلع يوينو الماضى) مدّ الأجل القانونى للشركة لمدة 25 عامًا جديدة تبدأ 16 يونيو 2023، وحتى 15 يونيو 2045.

وفوّضت الجمعية العامة ثلاثة ممثلين عن الشركة لاستيفاء إجراءات تعديل المادة 5 مع الجهات المختصة والتوقيع على الأوراق اللازمة لذلك أمام الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى، وصولًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

أخبار البورصة المصرية.. انتهاء الحق في اكتتاب زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلنت إدارة البورصة انتهاء الحق فى اكتتاب مضاعفة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر إلى 4 مليارات جنيه بنهاية جلسة اليوم الاثنين.

ونوّهت إدارة البورصة، فى إفصاح منشور على شاشة التداول، إلى أنها ستوقف التداول على حقوق الاكتتاب فى ختام الجلسة (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).

وحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي، مطلع يونيو الماضى، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر قدامى المساهمين.

وقررت إدارة البورصة بعدها فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر بدءًا من 21 يونيو الماضى، وينتهى 21 يوليو الحالي، مع أحقّيّة المصرف في غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

أخبار البورصة.. مدينة نصر للإسكان تدعو المساهمين لمناقشة عرض استحواذ سوديك

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير دعوة المساهمين لاجتماع جمعية عامة يوم 16 أغسطس المقبل لمناقشة عرض الاستحواذ المقدَّم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).

وقالت مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى إفصاح مرسل، للبورصة، إن الجمعية العامة ستناقش طلبًا مقدمًا من شركة سوديك للسماح لها ببدء الفحص النافى للجهالة على الشركة، فى إطار عرض الاستحواذ المقدم لمجلس الإدارة 5 يوليو الحالي.

ويختص الفحص النافى للجهالة بدراسة الشركة محل الاستحواذ من الناحية القانونية والمحاسبية والضريبية، إضافة إلى دراسة الأبعاد الفنية والتنظمية والتشغيلية والتجارية للشركة،

وهو إجراء معروف تلجأ إليه غالبية الشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى فى أسواق المال، بينما تتركه بعض الشركات ولا تطالب به.

وتلقى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان فى (5 يوليو ) عرضًا غير مُلزِم للاستحواذ عليها من قِبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئى يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

واجتمع مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان، فى وقت لاحق (7 يوليو)، وقرر رفض طلب سوديك بالفحص النافى للجهالة، على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فيه بجلسة 16 أغسطس المقبل.