أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 20-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات 615 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.49% عند 9680 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85%، ليسجل 1805 نقاط،

فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.74% مسجلًا 2674 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 615 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 30 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 82، وبقي 69 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. راميدا تنضم لمبادرة الأمم المتحدة العالمية للشركات المستدامة

شركة راميدا للأدوية

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية للشركات المستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت راميدا للصناعات الدوائية، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الاثنين، إن هذه المبادرة تضم أكثر من 6000 جهة مشاركة فى 136 دولة على مستوى العالم.

وتضم مبادرة الأمم المتحدة عشرة مبادئ أساسية استرشادية للشركات الموقعة بهدف تشجيعها على تطوير حلول ابتكارية لمواجهة تحديات المناخ والبيئة عالميًّا من خلال تقليل انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين نجم رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة بشركة راميدا إن الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة للاستدامة سينعكس إيجابًا على منظومة أعمال الشركة بما يعزز من سياسات الحوكمة والاستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت نجم تطلع شركتها إلى تعزيز علاقاتها بجميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز العلاقات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يساهم فى تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، وفقًا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية.. الشرق الأوسط للزجاج تنجح فى تغطية اكتتاب رأسمال بنسبة 87.2%

البورصة المصرية

كما أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج نجاحها فى تغطية اكتتاب زيادة رأس المال المصدر بنسبة 87.26% تقريبا بنهاية فترة الاكتتاب المقررة 16 يونيو الحالي.

وقالت الشرق الأوسط للزجاج، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الاثنين، إنها لن تفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة وفقًا لنشرة الطرح المقدمة للرقابة المالية يناير الماضى.

وحصلت الشركة، فى 25 يناير الماضى، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 50.3 مليون جنيه إلى 64.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 14.1 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم (38.67 جنيه).

واعتمد مجلس إدارة الشرق الأوسط للزجاج، فى 5 يناير الماضى، تقرير قيمة عادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه أعدّتها شركة كارفى للاستشارات المالية تمهيدًا للزيادة،

كما اجتمعت عمومية الشركة فى وقت لاحق (3 مارس) وأقرّت الشروع فى الزيادة.

أخبار البورصة.. مرسيليا للاستثمار العقاري توافق على عقد تأجير تمويلي بقيمة 50 مليون جنيه

كذلك أقصحت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري على عقد تأجير تمويلى بقيمة 50 مليون جنيه يختص بمول تجارى بإحدى قراها السياحية في الساحل الشمالي.

وقالت مرسيليا للاستثمار العقارى، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على إجراء عقد تأجير تمويلى لمول قرية مرسيليا بيتش 4 لمدة خمس سنوات.

وفوّضت الشركة رئيس المجلس فى التوقيع على العقد واستكمال إجراءاته، على أن يُعرض على الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب انعقاد؛ لإقراره.

ووقّعت مرسيليا للاستثمار العقاري، فى فبراير الماضى، عقد شراكة لتطوير 205 أفدنة بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 6.5 مليار جنيه تقريبًا.

كما أفصحت، في 14 ديسمبر الماضي، عن توقيع عقد شراكة آخر لتطوير مساحة 150 فدانًا بالساحل الشمالي الغربي بتكلفة 5 مليارات جنيه.