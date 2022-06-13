أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 13-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.82% عند 10014 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.28%، ليسجل 1837 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.39% مسجلا 2725 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 645 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 90، وبقي 70 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بلتون القابضة تعلق استحواذ «WM» لحين البت في العرض الإماراتي الأعلى سعرًا

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة بلتون المالية القابضة طلب تعليق عرض الاستحواذ المقدم من تحالف شركة دبليو بي للاستشارات (WM) لحين البتّ فى العرض الإماراتي الأعلى سعرًا من قِبل شركة شيميرا للاستثمار.

وقالت الرقابة المالية، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن هذا الطلب يتعلق بالوقف المؤقت لإجراءات الفحص النافي للجهالة المسموح بها لشركة دبليو بي للاستشارات (مقدم العرض الأول) للاستحواذ على بلتون القابضة.

استنادًا إلى ذلك قررت هيئة الرقابة المالية الموافقة على طلب الشركة وقف إجراءات الفحص النافى للجهالة لحين البت في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية والذي لم يشترط فحصًا مسبقًا على شركة بلتون.

وأفصحت بلتون القابضة، أمس الأحد (12 يونيو )، عن تلقيها خطاب نوايا مقدم من شركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) الإماراتية، بغرض الاستحواذ على 90% من أسهمها بمتوسط سعر أعلى 1.48 جنيه للسهم ودون طلب فحص نافٍ للجهالة.

وانعقد مجلس إدارة بلتون، مساء نفس اليوم (الأحد)، وقرر مخاطبة الرقابة المالية لإيقاف طلب إجراءات الفحص النافى للجهالة المسموح بها لشركة دبليو إم للاستشارات لحين البتّ فى العرض الإماراتى الأعلى سعرًا (وافقت الرقابة على الطلب بتاريخ 13 يونيو ).

أخبار البورصة المصرية.. مستشار مالى يقيّم سهم أبو ظبي الإسلامي بنحو 38.29 جنيه قبل مضاعفة رأس المال

«أبو ظبي الإسلامي» يربح مليار جنيه خلال 9 شهور

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر تقييم سهمه بنحو 38.29 جنيه قبل مضاعفة رأس المال المصدر المقررة أخيرا من 2 إلى 4 مليارات جنيه مصرى.

وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي، فى إفصاح مرسل، للبورصة، إن تقرير القيمة العادلة المُعَد من قِبل شركة سوليد كابيتال انتهى إلى تقييم السهم بين 38.29 جنيه قبل الزيادة و22.44 جنيه بعد الزيادة.

وحصل المصرف، مطلع يونيو الحالي، على موافقة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه مصرى.

وقال المصرف، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنه سيدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة، بناء على موافقة “الرقابة المالية”.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر يبدأ من 21 يونيو الحالي، وتنتهى 21 يوليو المقبل، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

أخبار البورصة.. الشمس للإسكان تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.15 جنيه للسهم

البورصة المصرية

كذلك أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.15 جنيه للسهم تُصرف لصغار المساهمين دفعة واحدة، بينما تُصرف على دفعتين لكبار المساهمين.

وقالت الشمس للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة، إن الحق فى الكوبون رقم (39) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 26 يونيو الحالي.

ومن المقرر صرف التوزيع على صغار المساهمين اعتبارًا من 29 يونيو الحالي، بينما سيجرى الصرف لكبار المساهمين على دفعتين (27 يوليو و28 سبتمبر المقبلين).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 181.5 مليون جنيه موزعًا على 181.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين القابضة للتشييد والتعمير (أكبر المساهمين) بنسبة 44.5 %، كما تستحوذ مصر للتأمين على 18.7%.

بينما تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 13.5%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 10 أبريل الماضى.