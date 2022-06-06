أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها بدفع مبيعات أجنبية، وحجم تداولات 477 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 9984 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.49%، ليسجل 1762 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.4% إلى 2639 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي477 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 63 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 39، وبقي 87 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. راية لمراكز الاتصالات تؤسس شركة جديدة في دبي بنسبة ملكية 100%

أحمد رفقي الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على تأسيس شركة جديدة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم “رايا جلف كستمرز إكسبيرنس” ذ.م.م.

وقالت راية لخدمات مراكز الاتصالات، في إفصاح مرسل، للبورصة، الاثنين، إن مجلس إدراتها أبدى موافقة بالإجماع على تأسيس هذه الشركة بجلسته المنعقدة 5 يونيو الحالي، على أن تكون صفتها القانونية شركة ذات مسئولية محدودة.

وفوّضت الشركة حسام محمد لطفي عبد الله ممثلًا عنها للتوقيع على المستندات اللازمة واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة بإمارة دبي وأخذ موافقات الجهات المختصة فى الإمارات.

وتعتبر راية لخدمات مراكز الاتصالات إحدى الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارت المالية التى تستحوذ على 55.1% من الأسهم، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل ملكيتها فى 19 إبريل الماضى.

واستحوذت راية لمراكز الاتصالات فى سبتمبر الماضى 85% من أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX، بقيمة إجمالية تقترب من 15 مليون دولار.

أخبار البورصة.. المنتجعات السياحية تؤكد قوة موقفها فى الطعن على دفع 5.7 مليون دولار

كما أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قوة موقفها القانونى فى الطعن بالنقض فى نزاع إلزامها بدفع مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

وأضافت المصرية للمنتجعات، فى إفصاح مرسل، للبورصة، أنها ستقدم طعنًا أمام محكمة النقض ضد حكميْن بتغريمها هذا المبلغ صادرين عن محكمتين مصريتين (ابتدائية واستئناف).

وأفصحت الشركة، فى 27 ديسمبر الماضى، عن صدور حكم ضدها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يقضي بإلزامها بدفع 5.7 مليون دولار لصالح عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها فى 18 مايو الماضى بتأييد حكم أول درجة بما دفع الشركة إلى اللجوء إلى النقض (آخر مرحلة تقاضٍ).

ويرجح المستشار القانونى للمصرية للمنتجعات قوة موقف شركته فى مرحلة الطعن بالنقض بسبب عدم رد محكمة الاستئناف على طلبات جوهرية قدمها الدفاع فى النزاع، وفقًا للإفصاح.

ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم (5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007،

ونوهت المصرية للمنتجعات، فى إفصاح سابق، بحصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضي بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.

أخبار البورصة.. مساهمو «جي بي أوتو» يوافقون على تأسيس شركتين فى مصر وكينيا

جي بي أوتو للسيارات

كذلك أعلنت شركة “جي بي أوتو” لصناعة السيارات موافقة المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية (5 يونيو)، على قرار تأسيس شركتين جديدتين؛ إحداهما فى كينيا، والأخرى في مصر.

وقالت جي بي أوتو، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الاثنين، إن الجمعية العامة وافقت على تأسيس الشركتين بأغلبية 99.7% من إجمالى أصوات الأسهم الحاضرة للاجتماع.

كما وافقت العمومية على تخفيض رأس المال المصدر إلى 1.08 مليار سهم عبر إعدام أسهم خزينة مع تعديل المادتين (6و7) من النظام الأساسى لإدراج التعديل.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 14 أبريل الماضى، على الاشتراك في تأسيس شركة “جي بي أوتو كينيا”، وشركة “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر”، على أن يجرى عرض أمرهما على الجمعية العامة للمناقشة والاعتماد.