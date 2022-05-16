أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.69% عند 10461 نقطة، كما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1821 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% إلى 2758 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 817 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 72، وبقي 81 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إيديتا تؤسس شركتين جديدتين برأسمال 20 مليون جنيه

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وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة إيديتا للصناعات الغذائية تأسيس شركتين جديدتين برأسمال مبدئى 20 مليون جنيه إحداهما متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وقالت إيديتا فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه.

كما وافق المجلس المنعقد 15 مايو الجارى على تأسيس شركة أخرى (مساهمة مصرية ) للعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر 15 مليون جنيه كحد أدنى.

وفوض المجلس المهندس هانى برزى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركتين والتوقيع على جميع المستندات اللازمة أمام الجهات المختصة فى ذلك.

أخبار البورصة المصرية.. راية القابضة تؤسس منصة «مزايا» برأسمال 10 ملايين جنيه

مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

كما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية موافقتها على تأسيس منصة مزايا لتوزيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة برأسمال مصدر مبدئي 10 ملايين جنيه.

وقالت راية القابضة في إفصاح مرسل للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تفويض شركة راية للتوزيع التابعة في السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة تحت اسم مزايا للتجارة والتوزيع الإلكتروني”.

وحدد المجلس المنعقد 15 مايو الجارى رأس المال المرخص به للشركة الجديدة بنحو مليار جنيه، بينما سيبلغ رأس المال المصدر 10 مليون جنيه بشكل مبدئي.

ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة على تأسيس منصة رقمية متطورة تحت اسم مزايا ، لتقديم خدمات توزيع وتوصيل الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات المتنقلة بشكل إلكتروني متكامل إلى تجار التجزئة مباشرة.

كما ستقدم المنصة تسهيلا ائتمانية ذكية تسهل على تاجر التجزئة فى الحصول على المنتجات التى يطمح إليها بطريقة سريعة وعصرية تواكب التحول الرقمى الذى يشهده العالم والسوق المحلى المصرى بشكل خاص.

أخبار البورصة.. مصر للأسمنت قنا تسجل 81 مليون جنيه فى الربع الأول

كذلك أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا ارتفاع صافى أرباحها خلال الربع الأولى المنتهى مارس الماضى، بزيادة مستويات أسعار الأسمنت فى السوق.

وأضافت مصر للأسنت قنا فى إفصاح مرسل للبورصة ، أن ارتفاع مستويات الأسعار عوض الزيادة المرتفعة فى تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات الأسمنت.

وأظهرت نتائج الربع الأول ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 81 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 31 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2021، بنسبة نمو 161%

بينما كشفت تراجع مبيعات الشركة فى السوق المحلية إلى 596 ألف طن بنهاية مارس، مقارنة بحجم مبيعات بلغ 1.1 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقالت الشركة إن هذا الانخفاض يرجع إلى قرار جهاز حماية المنافسة المصرى بتنظيم طاقات الإنتاج لمواجهة احتياجات السوق المحلية، والذى جرى تطبيقه اعتبارًا من 15 يوليو 2021.

وبلغت مبيعات أسمنت التصدير 54 ألف طن خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 87 ألف طن خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة تراجع 38%.