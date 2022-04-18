أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 601 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.16% عند 10724 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58%، ليسجل 1695 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.58% إلى 2618 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 601 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 40، وبقي 77 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. راية القابضة تقرر عدم توزيع أرباح على المساهمين عن نتائج أعمال 2021

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدم توزيع أرباح على المساهمين أو العاملين عن نتائج أعمال العام المالي الماضي المنتهي 31 ديسمبر 2021.

وقالت راية القابضة، في إفصاح مرسل، الاثنين، إن الجمعية العامة العادية أقرّت اقتراحًا مقدمًا من مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين في اجتماعها الأخير بتاريخ 12 أبريل.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه، خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 45.6 مليون جنيه، خلال العام السابق 202.

وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة 13 مارس الماضي، ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

أخبار البورصة المصرية.. إيجيترانس تفصح عن آخر تطورات إعادة هيكلة شركاتها

كما أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس عدم اتخاذ أي قرار تنفيذي حتى تاريخه بشأن مسألة إعادة هيكلة شركاتها.

وقالت إيجيترانس، فى إفصاح مرسل للبورصة، الاثنين، إن مسألة إعادة الهيكلة ما زالت تخضع للدراسة حتى الآن وسيجرى الإفصاح عن تطورات بشأنها في حينه.

وتعمل الشركة فى مجال خدمات النقل، وتضم شركتين تابعتين هما: «إيتال» العاملة في نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة.

كما تمتلك «إيه دى إس» المتخصصة فى تنظيف وإصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30% فى شركة «ويلهلمسين» لخدمات السفن، و30% في «سكان آرابيا» للتوكيلات الملاحية.

ووافقت الشركة، في أكتوبر الماضي، على إنشاء شركة تابعة جديدة تحت اسم “شركة إيجيترانس للحلول اللوجستية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر 200 ألف دولار.