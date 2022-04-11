أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 11-4-2022

اخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين،اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات بلغت 838 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.55% عند 10728 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.33%، ليسجل 1810 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.19% إلى 2755 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 838 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 16 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 97 سهما، وبقي 78 دون تغيير.

اخبار البورصة المصرية..ايكون تسمح لكينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة

وشهدت اخبار البورصة ،إعلان شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، تعيين شركة فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية كمستشار مالى لعرض التحالف الإستراتيجى مع مجموعة كينج سبان العالمية.

وقالت ايكون فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن مجلس الإدارة قرر تعيين فرست كابيتال إلى جانب شركة Alliance law لتقديم المشورة الفنية والقانونية الخاصة بالعرض.

كما وافق المجلس المنعقد فى 10 أبريل على السماح لشركة كينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس ) تمهيدا للاستحواذ عليها.

ومن المقرر تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المنقسمة فى حالة توصل الطرفين إلى اتفاقية شراء ملزمة ،وفقا للإفصاح.

وتلقت الشركة فى 22 نوفمبر الماضى عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى نفس المجال (تواصلت المفاوضات بين الشركتين منذ ذلك التاريخ دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى تاريخه).

اخبار البورصة المصرية..مساهمة تدخل أسمنت سيناء بشراء حصة أسهم بقيمة 100 مليون جنيه

كما أفصحت شركة أسمنت سيناء عن دخول مساهمة جديدة إلى هيكل الملكية (أسماء عامر غريب محمد) عبر شرائها حصة أسهم تعادل 7.5% من إجمالي الأسهم بقيمة 100 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن أسمنت سيناء على شاشة التداول ، تنفيذ المساهمة المذكورة عملية شراء 9.98 مليون سهم بمتوسط سعر 10 جنيهات للسهم.

وجرى تنفيذ العملية عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بأي مجموعات مرتبطة داخل الشركة (أفراد أو كيانات)

وتتزامن هذه الصفقة مع عرض الشراء المقدم من شركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسى فى أسمنت سيناء لشراء ما تبقى من الأسهم المكملة للاستحواذ التام علي الشركة بقيمة إجمالية قدرها 378 مليون جنيه تقريبا.

اخبار البورصة..مستثمر سعودى يرفع حصته فى«مصر للأسمنت قنا» بقيمة 10.2 مليون جنيه

كما أفصحت شركة مصر للأسمنت قنا عن قيام المساهم السعودي (فهد بن حمد إبراهيم الحرقان) بشراء 754.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت مصر للأسمنت قنا، في إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة فهد الحرقان ارتفعت بعد تلك العملية من 4.02% إلى 5.06% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 13.77 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم السعودي بأي مجموعات مرتبطة من المساهمين (أفراد أو كيانات).

ويستثمر فهد الحرقان فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، أبرزهم برايم القابضة للاستثمارات المالية التى رفع حصته فيها فبراير الماضى إلى 5% بعد صفقة شراء حصة أسهم بقيمة 6.9 مليون جنيه.