أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 2-11-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.26% ليصل إلى 10429 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.82% إلى 1820 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.7% إلى 2672 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 48 سهمًا من إجمالي 185، بينما هبط 119، وبقي 18 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. بنك الصادرات يحصل على قرض أخضر بقيمة 15 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة المصرية إفصاح البنك المصرى لتنمية الصادرات عن حصوله على قرض أجنبي جديد بقيمة 15 مليون دولار من صندوق Green for growth fund.

وقال بنك تنمية الصادرات، فى إفصاح، إن هذا القرض يستهدف تمويل العملاء فى مجالات ترشيد واستهلاك الطاقة.

وينشط صندوق GGF المتخصص فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة بمصر منذ سنوات.

ومنح الصندوق البنك الأهلى المصرى، فى يونيو الماضى، قرضًا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما سبق للصندوق تقديم قروض مشابهة لبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وبنك الكويت الوطنى، وشركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر.

ويموِّل الصندوق بنوكًا وشركاتٍ مختلفة فى 19 دولة بمنطقة جنوب شرق أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار البورصة المصرية.. برايم القابضة تتلقى خطاب استقالة من مجلس الإدارة

برايم-القابضة

كما أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تلقيها خطابًا من شركة صميم المالية للاستثمارات يفيد باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة.

وقالت برايم القابضة، فى إفصاح، إن شركة صميم أخطرتها بالاستقالة، أمس الأحد، لانتفاء الصفة كمساهم فى الشركة بعد بيع حصتها مؤخرًا.

وأشارت برايم إلى أن هذا الخطاب سيُعرَض على مجلس الإدارة القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وباعت صميم المالية للاستثمارات حصتها فى برايم القابضة (11 أكتوبر الماضى) بقيمة إجمالية قدرها 105.8 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة آنذاك أن شركة صميم باعت حصتها البالغة 25.62% من إجمالى الأسهم ولم تعتد تحتفظ إلا بنحو 0.00001% بطريقة مباشرة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة ( 1.18 جنيه)، وتم تنفيذها على 89.68 مليون سهم بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أخبار البورصة.. جرانت ثورنتون تقدر سهم أسمنت بورتلاند طرة بقيمة 7.08 جنيه

السويس-للأسمنت

كما أعلنت شركة جرانت ثورنتون تقدير القيمة العادلة لسهم شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية بقيمة 7.08 جنيه، فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة من قِبل شركة السويس للأسمنت.

وقالت السويس للأسمنت، فى إفصاح مرسل، إن مجلس الإدارة قرر الالتزام بسعر العرض المقدم، بغضّ النظر عن تقييم المستشار المالى الذى يقلّ قليلًا.

ويبلغ سعر عرض الاستحواذ المقدم من السويس للأسمنت حوالى 7.18 جنيه للسهم، وحصلت الشركة، فى أكتوبر الماضى، على الرقابة المالية للشروع فى عملية الاستحواذ.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة المصرية (13 أكتوبر الماضى)، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضاف البيان أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدم العرض، وألزمت الرقابة مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم.

وتتولى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال الفترة المقبلة.

سبيد ميديكال تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 99.9%

شركة سبيد ميديكال

كذلك أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 99.92% وفتح مرحلة ثانية للأسهم المتبقية.

وقالت سبيد إن المرحلة الأولى للاكتتاب تمّت بنجاح على 751.9 مليون سهم تمثل 99.92% بنهاية فترة سريان العرض 29 أكتوبر.

ومن المقرر أن تفتح سبيد ميديكال مرحلة ثانية للاكتتاب بعد أخذ موافقة الرقابة المالية لتغطية النسبة المتبقية وقدرها 0.079% بما يعادل 595.4 ألف سهم.

كانت الشركة قد تقدمت بتقرير القيمة العادلة المعدّل للسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 28 سبتمبر الماضى؛ تمهيدًا لفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان مختصر للبورصة، إن التقرير المعدل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 1.68 جنيه قبل الزيادة، و1.71 جنيه بعد الزيادة.