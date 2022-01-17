أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 17-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب، وحجم تداولات بلغ 723 مليون جنيه تقريبًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.24%، عند مستوى 11859 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.04% ليسجل 2195 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.1% إلى 3227 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 723 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12.40.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 63 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 61، وبقي 66 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. الجيزة للمقاولات تنفذ أعمالًا بقيمة 752 مليون جنيه فى العاشر من رمضان

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى حصولها على أعمال بمدينة العاشر من رمضان بقيمة تقديرية تصل إلى 752 مليون جنيه.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة، الاثنين، إن هذه الأعمال تختص بإنشاء مبانٍ، وجرى الحصول عليها بطريق الإسناد. (لم يتضمن الإفصاح اسم الجهة المسندة).

وأفصحت الشركة، فى 2 يناير الحالي، عن حصولها على أعمال بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع، ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

وأعلنت الشركة، فى 19 سبتمبر الماضى، تكليفها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية في ”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبًا.

أخبار البورصة المصرية.. راميدا تحصل على موافقة لبدء تصنيع عقّار أمريكى ضد «كورونا»

عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا

أعلنت شركة راميدا ،”العاشر من رمضان للصناعات الدوائية”، حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع عقّار ”molnupiravir rameda” المضادّ لفيروس كورونا.

وقالت راميدا، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن هذا العقّار طوّرته شركة ميرك الأمريكية ويُستخدم كأقراص للبلع ضد إصابات البالغين من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن شركة ميرك حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدام عقّارها بشكل طارئ لعلاج كورونا، كما حصلت على ترخيص الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا.

وقال د. عمرو مرسى، العضو المنتدب، إن إقدام شركته على تصنيع هذا العقّار بمصر يأتى فى إطار دعم راميدا خطط الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار موسى إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات أسهمت بنسبة 12% من إيرادات راميد، خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الماضى 2021، بقيمة 230 مليون جنيه.

وتعتزم راميدا طرح هذا العقّار بنسخته المصرية بنهاية الربع الأول من العام الحالي بسعر 625 جنيهًا للعبوة التى ستحتوى على 40 كبسولة، بتركيز 200 ملليجرام.

أخبار البورصة.. سبيد ميديكال تعلن حجز دعاوى الرقابة المالية للحكم

سبيد-ميديكال

أفصحت شركة سبيد ميديكال، المتخصصة فى الخدمات الطبية، عن حجز دعويين قضائيتين مرفوعتين ضدَّها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الاثنين، إن هذه الدعاوى كان من المقرر نظرُها بأول جلسة (3 يناير) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ثم تأجلت أسبوعين بعد ضمّهما فى دعوة واحدة إلى جلسة 17 يناير.

وأفصحت الشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، عن تحريك الرقابة المالية دعويين ضدَّها فى مسائلَ تتعلق بالإفصاحات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وتحمل الدعوى الأولى رقم 3109 لسنة 2021 وتختص بإفصاحات الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بينما تحمل الدعوى الثانية رقم 3129 لسنة 2021 وموضوعها إفصاحات صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة.

ونوهت الشركة بأن أول اتصال لها بهذه الدعاوى كان بتاريخ 27 ديسمبر، وفقًا لما أفاد به المستشار القانونى للشركة (مكتب محمد ناصر المحامى)، كما أشارت الشركة إلى أنها ستعلن نتائج هذه الدعاوى فور الحكم فيها بشكل نهائي.