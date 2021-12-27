أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 27-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.05% عند 11849 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.9% مسجلًا 2178 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.78% ليسجل 3219 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 33 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 102، وبقي 57 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. يونيفرسال تفصح عن تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 132.8 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة ، الإعلان عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بقيمة إجمالية قدرها 132.8 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول الإثنين إن هذه الصفقة جرى تنفيذها على 189.7 مليون سهم (دون تفاصيل أكثر).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 77 مليون جنيه موزعا على 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم.

وسبق للشركة استخدام آلية الصفقات ذات الحجم الكبير فى 5 أكتوبر الماضى، حيث جرى تنفيذ عملية على 352.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.3 مليون جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. ثمار لتداول الأوراق المالية تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 13.5%

كما أفصحت شركة “ثمار” لتداول الأوراق المالية عن ارتفاع حصة المساهم مصطفى إسماعيل عازف رزق إلى 13.52% بعد عملية شراء 135.5 ألف سهم.

وقالت ثمار لتداول الأوراق المالية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذه العملية جرى تنفيذها بمتوسط سعر 1.78 جنيه للسهم عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأخ شقيق (خالد إسماعيل عازف رزق) يستحوذ على 1.63% من إجمالى أسهم الشركة .

ويبلغ رأسمال ثمار لتداول الأوراق المالية 60 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.8 جنيه للسهم.

أخبار البورصة.. حجز دعوى استئناف «أرابيا إنفستمنتس» ضد شركة بيجو للحكم

وكذلك أعلنت شركة“أرابيا انفستمنتس هولدنج “عن حجز دعوى استئناف شركتها التابعة “القاهرة لصناعة السيارات” ضد شركة بيجو الفرنسية للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.

وأصدرت محكمة مصرية في يناير الماضي حكما بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية.

وقالت أرابيا انفستمنتس في إفصاح للبورصة آنذاك (24 يناير الماضى) إن منطوق الحكم كان بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا لنظر هذه الدعوى ورفض التدخل الهجومي.

ويتعلق أصل الدعوى بتعويضٍ طالبت به أرابيا انفستمنتس هولدنج “العربية للاستثمارات سابقًا”بسبب انسحاب شركة بيجو من التعاقد معها.

يُشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة للعربية للاستثمارات هى المنخرطة فى النزاع باعتبارها الطرف المباشر فى التعاقد.

وتطالب الشركة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي إي إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو”.

المصرية للمنتجعات تفصح عن تفاصيل حكم قضائى ضدها بقيمة 5.7 مليون دولار

فيما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تفاصيل حكم قضائى صادر ضدها، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقيمة 5.7 مليون دولار.

وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح مرسل الإثنين، إن هذا الحكم صادر لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية فى نزاع تعاقدى يعود تاريخه لعام 2007.

ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007.

وأشارت المصرية للمنتجعات إلى حصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.

كما نوهت إلى قيام المستشار القانونى للشركة فى الوقت الحالى بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.

وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.