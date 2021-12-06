أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-12-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1% عند مستوى 11514 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.52% ليسجل 2197 نقطة، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.31% إلى 3210 نقطة. وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 60 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 79، وبقي 55 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. أوراسكوم تستحوذ على شركة عائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، صدور توصية من مجلس الإدارة بالاستحواذ على شركة استيراد مملوكة لعائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح، إن هذه التوصية سيجري التصويت عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى 27 ديسمبر الحالي مع امتناع عائلة ساويرس عن التصويت.

وكانت الشركة قد أبدت موافقة مبدئية، فى 19 أكتوبر الماضى، لدراسة الاستحواذ على شركة مملوكة لعائلة ساويرس متخصصة فى استيراد المعدات والآلات.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة أسسها المهندس الراحل أنسى ساويرس (كبير العائلة) منذ 30 عامًا وأكثر، وآلت ملكيتها للعائلة وتعمل بشكل مستقل عن أوراسكوم للإنشاءات.

وتتخصص هذه الشركة فى مجال استيراد وتوزيع الآلات والمعدات على مستوى مصر، وهى الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية العاملة فى البلاد بمجالات البناء والسكك الحديدية والزراعة وأعمال البحار.

أخبار البورصة المصرية.. السويدي تفتتح مصنع كابلات كهربائية في تنزانيا بتكلفة 35 مليون دولار

السويدى إليكتريك

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، افتتاح مصنع كابلات كهربائية في تنزانيا ضمن مجمع صناعي بتكلفة استثمارية بلغت 35 مليون دولار تقريبًا.

وقالت السويدي إليكتريك، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا المصنع يمثل باكورة الكيانات التى سيجرى إطلاقها ضمن مجمع السويدى الصناعى فى دولة تنزانيا.

ويقع المجمع الصناعى المشار إليه على مساحة تتجاوز 120 ألف متر ، ويضم مخططه عدة مصانع للكابلات والأسلاك والمحولات والعدادات، إضافة إلى مركز لوجستيى مبنى على مساحة 4800 مربع.

ومن المخطط أن ينتج المجمع الحلول والمعدات اللازمة لإستراتيجية التصنيع فى تنزانيا 2025، بما قد يخلق فرص عمل تتجاوز 5000 فرصة للمهندسين والتقنيين فى المراحل الأولى التى تشمل الكابلات والأسلاك.

وتعمل مجموعة السويدى فى بناء سد على نهر روفيجى بدولة تنزانيا منذ مارس 2019 ، بالشراكة مع المقاولون العرب بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا.

أخبار البورصة.. بي إنفستمنتس تؤسس شركة رعاية صحية برأسمال 200 مليون جنيه

كذك أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة تأسيس شركة جديدة فى مجال الرعاية الصحية باستثمارات مبدئية قدرها 200 مليون جنيه، ورأسمال مرخص به قدره مليار جنيه.

وقالت بي إنفستمنتس القابضة، فى إفصاح مرسل للبورصة، الاثنين، إن هذه الشركة تحمل اسم “بى للاستثمار فى الرعاية الصحية” وتهدف إلى الاستثمار فى الشركات المصرية الواعدة فى المجال الطبى.

ووقّعت الشركة الجديدة اتفاقية للاستحواذ على 51% من إجمالى رأسمال المركز المصرى التخصصى الحديث لعلاج العقم وأطفال أنابيب (وهو أول استثمار للشركة)

وشرعت الشركة فى استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة والجهات المعنية والبورصة المصرية لإتمام عملية الاستحواذ.

مدينة نصر للإسكان تدعو المساهمين لمناقشة الاستحواذ على منك للاستثمار

مدينة نصر للإسكان

بينما أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد لمناقشة تقارير القيمة العادلة الخاصة بصفقة الاستحواذ على شركتى منك للاستثمار العقارى وإيجى كان للتطوير العقارى.

وأضافت مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى إفصاح للبورصة، الاثنين، أن مجلس الإدارة ناقش تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين محل الاستحواذ فى جلسة 5 ديسمبر الحالي.

ونوهت الشركة بأنها ستعلن تقارير القيمة العادلة وإتاحتها للمساهمين والبورصة المصرية فور توقيعها بصفة نهائية من المستشار المالى المستقل.

وقالت مدينة نصر، في إفصاح سابق، للبورصة، إن سبب تفكيرها فى الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقارى يتمثل فى أن جميع مشروعات الأخيرة يقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لها.

كما أرجعت أسباب الاستحواذ إلى تكامل منتجات الشركتين، وتقدم شركية منك وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح، بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.