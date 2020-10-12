أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-10-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.33% ليصل إلى 11397 نقطة .

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.75% إلى 2006 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.45% إلى 2947 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 72سهمًا من إجمالي 183، بينما هبط 94، وبقي 17 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..مساهم يرفع حصته فى «ايجيترانس» إلى 5%

قفزة بإيرادات ايجيترانس لخدمات النقل واللوجستيات

شهدت أخبار البورصة المصرية ، اعلان شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) قيام المساهم محمد إسماعيل حسنى بشراء 70 ألف سهم تقريبًا لترتفع حصته إلى أكثر من 5%.

وقالت ايجيترانس، فى إفصاح إن المساهم المذكور اشترى تلك الأسهم بقيمة إجمالية 737 ألف جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.52 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وارتفعت حصة المساهم المذكور بعد تلك العملية من 4.87% إلى 5.095% من إجمالى الأسهم.

أخبار البورصة المصرية.. «المصرية للمنتجعات» تفصح عن ارتفاع حصة مساهمة إلى 6.1%

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن ارتفاع حصة المساهمة جيهان عادل سليمان إلى 6.1% من إجمالى الأسهم بعد عملية شراء جديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وقالت المصرية للمنتجعات إن المساهمة المذكورة نفذت عملية شراء لنحو 1.6 مليون سهم ثم باعت 729 ألف سهم.

وبلغ متوسط سعر الشراء 1.43 جنيه،بينما بلغت متوسط سعر البيع 1.46 جنيه للسهم، وتم تنفيذ هذه العمليات بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وارتفعت حصة المساهمة بعد تلك العمليات من 5.99% إلى 6.1% من إجمالى الأسهم تقريبا.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهمة بمجموعة مساهمين آخرين تستحوذ على 19.32% من إجمالى الأسهم.

ونفذت جيهان سليمان عملية بيع فى 16 أغسطس الماضى لنحو 14 مليون سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 21 مليون جنيه تقريبا لتنخفض حصتها من 6.3% إلى 5% من إجمالى الأسهم.

أخبار البورصة..القاهرة للاستثمار تفصح عن ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين إلى 40.7 ألف طالب

قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها المختلفة وجامعة بدر ارتفع إلى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي.

وأظهر إفصاح أرسلته القاهرة للاستثمار للبورصة المصرية أن عدد الطلاب المسجلين بمدارس الشركة ارتفع إلى 27.9 ألف طالب خلال العام الدراسى 2020-2021.

كما ارتفع إجمالي الطلاب الملتحقين بكليات جامعة البدر المملوكة للشركة إلى 12.8 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى.

وبلغ عدد طلاب الجامعة 10.4 ألف خلال العام الدراسى الماضى، كما بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس 26.5 ألف طالب .

وتعنى هذه الأرقام نمو عدد الملتحقين بجامعة الشركة ومدارستها، 23%، 5.3% على التوالى.