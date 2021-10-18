أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-10-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول ،على صعود جماعى لمؤشراتها،بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح شركة إى فينانس للاستثمارات الرقمية. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.08% عند مستوى 11276 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.75% عند 2659 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86% عند مستوى 3641 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 7.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 91 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 52، وبقي 56 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. تنفيذ طرح إى فاينانس بقيمة 5.8 مليار جنيه

لوجو شركة فاينانس

وشهدت الجلسة تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إى فاينانس للاستثمارات الرقمية بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه بما يفسر تضخم حجم التداولات فى الختام.

وأظهر إفصاح عن إي فاينانس، منشور على شاشة التداول، تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.

وأعلنت البورصة، أمس الأحد، تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 و4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها المال.

وقالت الشركة إنها ستردّ فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام إلى شركات السمسرة اعتبارًا من اليوم الاثنين بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وأعلنت إي فاينانس، فى 6 أكتوبر الحالى، طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

أخبار البورصة المصرية.. سباير كابيتال تنتهى من تأسيس “الخير للتمويل” برأسمال 120 مليون جنيه

وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

كما أعلنت شركة سباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز سابقًا)، الانتهاء من تأسيس شركة “الخير” للتمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر 120 مليون جنيه، مدفوعًا منه 30 مليون جنيه، تأييدًا لما نشرته المال.

وقالت سباير كابيتال، فى إفصاح، للبورصة، إن تأسيس هذه الشركة يأتى فى إطار خطة إستراتيجية للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتنتظر الشركة صدور قرارات التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال وليد زكي، رئيس مجلس الإدارة، فى وقت سابق، إن شركته حصلت على موافقة الرقابة لتأسيس شركة الخير للتمويل متناهى الصغر، وسيجري بدء مزاولة النشاط خلال أيام.

وأضاف زكي، فى حوار مع برنامج المال 11 أكتوبر ( CEO LEVEL )، إن سباير كابيتال ستخترق مجالات التمويل متناهي الصغر و التمويل العقاري، كما تخطط لدراسة أنشطة التمويل الاستهلاكي و التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة.

أخبار البورصة.. عامر جروب تشترى 1.9 مليون سهم خزينة جديد

كما أفصحت مجموعة عامر جروب القابضة، عن شراء 1.9 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية، فى إطار خطة لشراء كمية كبيرة خلال ثلاثة أشهر.

وأقرّت عامر جروب القابضة، فى 10 أكتوبر الحالي، خطة شاملة لشراء كمية من أسهم الخزينة فى حدود 10% من إجمالى الأسهم، ونفذت الشركة عملية على 1.3 مليون سهم بجلسة الخميس الماضى.

وقالت المجموعة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك، إن عمليات شراء هذه الكمية ستجرى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 12 أكتوبر، وتنتهى 11 يناير المقبل.

وفوَّضت المجموعة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى) باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات الشراء .

ولجأت عشرات الشركات المدرَجة في البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة، في إطار التسهيلات التي قدّمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.