أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 11-10-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.49% عند مستوى 10714 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.72% عند 2683 نقاط، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44 % عند 3630 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة فى بورصة مصر بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 66، وبقي 57 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية .. هيرميس تعلن استيفاء جميع شروط صفقة بنك الاستثمار العربى

كريم عوض هيرميس

وشهدت أخبار البورصة، إعلان المجموعة المالية هيرميس استيفاء جميع شروط صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى بالتحالف مع صندوق مصر السيادى.

وقالت هيرميس فى إفصاح للبورصة، إنها ستقوم حاليًا باتمام إجراءات زيادة رأسمال المخططة للبنك أمام الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، متوقعة انتهاءها خلال أيام.

وتجرى صفقة الاستحواذ بطريقة الاكتتاب فى زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى 5 مليارات جنيه، على أن تستحوذ هيرميس على 51% من إجمالى الأسهم.

بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادى على 25% من الأسهم، من خلال صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، كما سيحتفظ بنك الاستثمار القومى بحصة 24% بعد زيادة رأس المال.

وشرعت المجموعة منذ يونيو 2020 فى عملية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى ، وذلك بالتحالف مع صندوق مصر السيادى، وأعلن الطرفان توقيع اتفاقية الاستحواذ فى 21 مايو من العام الجارى (2021).

أخبار البورصة المصرية.. إي فاينانس تحصل ترفع نسبة الطرح 10% إضافية

كما أعلنت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن حصولها على موافقة الرقابة المالية لزيادة حصة الأسهم المقرر طرحها فى البورصة بنسبة 10% إضافية.

وقالت إي فاينانس للاستثمارات فى إفصاح، إن هيئة الرقابة أبدت عدم الممانعة فى زيادة الحصة المخطط طرحها من 16.1% إلى 26.1%.

وعزت الشركة أسباب زيادة الحصة المطروحة إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسة المحددة وفقا للمادة (9)، من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

وحصلت إى فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى على موافقة الرقابة على نشرة طرح 16.1% من أسهمها (قابلة للزيادة) فى البورصة عبر طرح ثانوى (عام وخاص).

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عملية الطرح ستجرى على 257.7 مليون سهم بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم كحد أقصى (سيجرى زيادتها إلى 417.7 مليون سهم ).

وتتولى ثلاث شركات متخصصة فى ترويج وتغطية الاكتتابات، إدارة الطرح، وهم : رينيسانس كابيتال إيجيبت، سي آى كابيتال،الأهلى فاروس.

بينما تتولى ثلاث شركات وساطة مهام سمسار الطرح عن الطرف البائع ،وهم الأهلى فاروس،التجارى الدولى،عربية أون لاين.

أما شركة بى دى أو كيز للاستشارات المالية فتتولى مهام المستشار المالى المستقل، بينما يتكلف مكتب زكى هاشم وشركاوه، بمهام المستشار القانونى للطرح.

أخبار البورصة..أوراسكوم للاستثمار تبيع أصولا فى البرازيل بقيمة 77.6 مليون دولار

نجيب ساويسرس

كذلك أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن اتمام عملية بيع بعض الأصول فى دولة البرازيل بقيمة إجمالية 77.6 مليون دولار تعادل 1.2 مليار جنيه مصرى.

وقالت أوراسكوم للاستثمار فى إفصاح، إن عملية البيع تختص ببعض الأدوار المملوكة لشركات تابعة بمبنى باتيو فيكتور بولاية ساو باولو بدولة البرازيل.

وتدرس إدارة الشركة فى الوقت الحالى الفرص المتاحة لاستثمار هذا المبلغ ،على أن تعلن عن التفاصيل فور انتهاء دراستها واتخاذ قرار بشأنها ، وفقا للإفصاح.

ودخلت الشركة خلال الفترة الماضية فى مشروع إدارة و تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وينض عقد الشراكة على قيام أوراسكوم بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، على أن تحصل شركة الصوت على 17% من ايرادات المشروع بحد أدني 36 مليون جنيه بزيادة سنوية 7%،وتبلغ مدة المشروع 15 سنة بنظام حق انتفاع.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أبريل على بيع كامل حصتها البالغة (51%) فى شركة ترانس ورلد اسوشيتس (برايفت).

بورتو جروب تفصح عن شراء «أسماك» 6.7 مليون سهما جديدا

أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

كذلك أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة، عن قيام شركة أسماك الإماراتية بشراء 6.7 مليون سهم جديد، بقيمة إجمالية قدرها 3.96 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح، للبورصة، إن نسبة مساهمة شركة أسماك ارتفعت بعد العملية من 18.17% إلى 18.75% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.599 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة إتش سى المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة أسماك ببعض المساهمين الأفراد (عبد السلام مسعود عبد الكريم) الذى يستحوذ على 8.46% تقريبًا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو القابضة 702 مليون جنيه، موزعًا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.