أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-10–2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 962 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.59% عند مستوى 10427 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.15% عند 2673 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05 % عند مستوى 3613 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 962 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 75، وبقي 71 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..فورتكس هيرميس تضخ 625 مليون يورو في شركة إسبانية

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان المجموعة المالية هيرميس عن دخول شركة فورتكس المتخصصة فى الطاقة المتجددة في اتفاق نهائي مع “Ignis Energy Holdings ” الإسبانية للطاقة.

وقالت فورتكس – هيرميس فى إفصاح مرسل للبورصة، إن هذه الاتفاقية تتضمن قيام شركة فورتكس للطاقة بضخ 625 مليون يورو في شركة «Ignis»الإسبناية عبر صندوقها التابع «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء.

وتدار شركة فورتكس بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، ومن المقرر ضخ هذا المبلغ فى الشركة الإسبانية عبر سلسلة عمليات مالية تخضع لشروط محددة سيجرى تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وتسمح هذه الأموال للشركة الإسبانية «Ignis» بتمويل خطط النمو والتوسع الخاصة يتحولها الشامل إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا ومناطق جغرافية أخرى.

كما ستسمح تلك الاتفاقية لشركة فورتكس للطاقة بأن تمتلك وتدير حصة متزايدة في المشروعات التي تقوم بتطويرها الشركة الإسبانية .

أخبار البورصة المصرية..هيرميس تتحالف مع «مايكروسوفت» لتسريع التحول الرقمي

وأعلنت مجموعة هيرميس القابضة ،عن دخولها فى شراكة إستراتيجية مع شركة مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للشركة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وقالت هيرميس فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه إن هذه الشراكة تستهدف اغتنام الفرص لاكتشاف أفضل نماذج التشغيل لتجاوز التحديات التي يمكن أن تواجهها شركات الخدمات المالية.

وستمكن هذه الشراكة مجموعة هيرميس من تنمية عملية تحديث البيئة التقنية لديها لتعزيز تجربة العملاء والموظفين ومطوري تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى رقمنة عملياتها بالكامل.

كما ستعمل الشركتان على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع الإستراتيجية الرقمية لمجموعة هيرميس مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة تساهم في زيادة إنتاجية الموظفين؛ وتعزيز كفاءة المطورين والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

أخبار البورصة..أصول القابضة تبيع 12.1 مليون سهم فى الوساطة المالية

شركات الوساطة المالية

كما أفصحت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية عن قيام شركة “أصول القابضة للاستشارات المالية” ببيع 12.18 مليون سهم جديد، بقيمة إجمالية قدرها 8.52 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت أصول للوساطة المالية، فى بيان، للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن نسبة مساهمة الشركة القابضة انخفضت بعد العملية من 77.19% إلى 74.1 % إلى من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.70 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة الشركة نفسها باعتبارها متخصصة فى الوساطة، ولا تحتاج إلى غيرها.

ولم يظهر الإفصاح ارتباط أصول القابضة بأى أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

ونفذت “أصول القابضة للاستشارات المالية” ثلاث عمليات بيع مختلفة لكميات من الأسهم خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين وفقا لإفصاح سابقة مرسلة للبورصة.

بورتو جروب: أسماك الإماراتية تشتري 8.2 مليون سهم جديد



أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة بورتو جروب القابضة

كذلك أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة، عن قيام شركة أسماك الإماراتية بشراء 8.2 مليون سهم جديد بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة شركة أسماك ارتفعت بعد العملية من 17.47% إلى 18.17% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.59 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة أسماك ببعض المساهمين الأفراد (عبد السلام مسعود عبد الكريم) الذى يستحوذ على 8.46% تقريبا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو القابضة 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.