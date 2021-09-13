أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 13-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.94% عند 11140 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.38% عند 2913 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.04% مسجلًا 3991 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب والعرب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 117 سهمًا من إجمالي 197 متداولًا، بينما هبط 40، وبقي 40 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..فوري تؤسس شركة تمويل استهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه

لوجو شركة فوري

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية،عن تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي، برأسمال قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت فوري فى إفصاح للبورصة المصرية، إن نسبة مشاركتها في رأسمال هذه الشركة ستصل إلى 7.49 مليون جنيه، بينما ستترك النسبة الأخرى لآخرون (لم تفصح عنهم بعد).

وفوضت الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على المستندات اللازمة.

وشرعت فوري منذ فبراير الماضي في مفاوضات الاستحواذ على حصة كل من البنك التجارى الدولى وبنك مصر فى شركتها التابعة (بلس لخدمات البنوك )، وذلك في إطار مفاوضات مع المساهمين لرفع حصتها من 38% إلى 86%.

كما أفصحت الشركة فى 14 يوليو الماضى عن دخولها سوق الأطعمة الإلكترونى، من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز”، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.

أخبار البورصة المصرية.. بنك التعمير يحصل على موافقة لزيادة رأسماله بقيمة 3.7 مليار جنيه

بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعا جديدا بالغردقة

كما أعلن بنك التعمير والإسكان،عن حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسماله المصدر بقيمة 3.79 مليار جنيه تقريبًا.

وقال بنك التعمير والإسكان، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن هذه الزيادة سترفع رأسماله المصدر من 1.51 مليار إلى 5.3 مليار جنيه تقريبًا.

ومن المقرر توزيع الزيادة عبر إصدار 379.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، كما سيجري تمويلها من الاحتياطى العام والاحتياطى القانونى والأرباح الظاهرة القابلة للتوزيع بالقوائم المالية المنتهية يونيو 2021.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للبنك تراجع صافى أرباحه بشكل طفيف إلى مليار جنيه، خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.06 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة، المرسلة للبورصة 30 أغسطس، ارتفاع هامش الفوائد خلال النصف الأول ليسجل 1.61 مليار جنيه، مقابل هامش فوائد بلغ 1.29 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أخبار البورصة.. تحالف يضم المصرف المتحد يؤسس منصة تعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة

كما أعلن تحالف يضم المصرف المتحد وصندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين عن تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، و جارى الحصول على موفقة البنك المركزى.

وقال التحالف فى بيان صحفى حصلت المال على نسخة منه إنه سيقوم إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطي 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاع التعليم.

كما تتقاطع أهداف المنصة مع استراتيجية التحالف للاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة، سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

كما ارتفعت إيرادات الفوائد، خلال النصف الأول، إلى 3.31 مليار جنيه، مقابل إيرادت بلغت 2.89 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي