أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-9-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لمؤشراتها، للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل بشأن الضرائب وآثارها على المتعاملين.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.29% عند 11064 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.13% عند 2774 نقطة، بينما تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09 % مسجلًا 3755 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 150، وبقي 25 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تشتري 20 مليون سهم خزينة خلال شهر

سبيد-ميديكال

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر الحالي.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على هذه الخطة كونها فرصة استثمارية جيدة للشركة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الحالي.

وسيجرى تمويل عمليات الشراء من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة ، كما تعهدت بالإفصاح الدورى عن حجم عمليات الشراء يوميا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضى بكميات كبيرة فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية، لهم فى مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال فى أغلب دول العالم.

وأصبحت الشركات المدرجة -بعد هذا التسهيلات-غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق لشراء أسهم الخزينة، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

أخبار البورصة المصرية.. النصر للأعمال المدنية تنفذ أعمالًا بمشروع القطار بـ222 مليون جنيه

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن تكليفها ببعض أعمالا بمشروع القطار الكهربائى السريع بقطاع العاصمة الإدارية بتكلفة إجمالية قدرها 222 مليون جنيه تقريبا.

وقالت النصر للأعمال المدنية فى إفصاح، إن هذه الأعمال تختص بتنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمسافة 5.4 كلم على اتجاهين.

والمقرر أن تقوم الشركة بسداد مبلغ تأمين نهائى بقيمة 5% من المشروع ، كما سيجرى توقيع العقد خلال الفترة القادمة.

ويأتى إسناد هذه الأعمال فى إطار أعمال إنشاء خط القطار الكهربائى المار بين العين السخنة والعاصمة الإدارية وصولا إلى مدينتى العلمين ومطروح.

ويعد مشروع القطار الكهربائى ، من أحدث المشروعات الضخمة التى طرحتها وزارة النقل المصرية، وينفذ المشروع تحالف مشترك بين كل من سيمنز الألمانية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقالون العرب.

ووقع التحالف مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق ( يناير الماضى )، لتنفيذ المشروع على مساحة تمتد على ألف كيلو متر مربع بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.

أطلس للاستثمار تدرس طرح شركة سيوة للتنمية الزراعية فى البورصة

الزراعة الحديثة

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن دراستها طرح شركة “سيوة للتنمية الزراعية” فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة.

ودعت أطلس للاستثمار فى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع فى 30 سبتمبر الحالى للنظر فى هذا الطرح، ونسبته ومتطلباتها والاجراءات اللازمة لذلك.

ويبلغ رأسمال أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 65.1 مليون جنيه، موزع 651.2 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين عدة كيانات وأفراد، أبرزهم شركة أميرالد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستحوذ على 9.8% من الأسهم.

كما تستحوذ كل من فونيكس للاستثمار والتنمية، اليم للاستثمار، وخالد مراد على حصص أقل، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

وبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حاليا 238 شركة، برأس مال سوقي 731 مليار جنيه، إضافة إلى 128 شركة سمسرة، وفقا لآخر إحصاء كشفه د.محمد فريد رئيس البورصة المصرية.











