أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.45% عند 11163 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.6% عند مستوى 2974 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% مسجلًا 3984 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.2 مليار جنيه تقريبا ، واتجه العرب والأجانب للشراء ، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 94 سهمًا من إجمالي 201 متداولًا، بينما هبط 76، وبقي 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..هيرميس تحصل على موافقة المركزى على صفقة بنك الاستثمار العربى

المجموعة المالية هيرميس

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان المجموعة المالية هيرميس عن صدور موافقة رسمية من البنك المركزى المصرى لاتمام صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى بالتحالف مع صندوق مصر السيادى.

وقالت هيرميس فى إفصاح للبورصة ، إن هذه الموافقة تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة لتنفيذ الصفقة، مشيرة إلى وجود شروط أخرى مسبقة سيجرى استيفائها لاتمام الصفقة.

وشرعت المجموعة منذ يونيو 2020 فى عملية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى ،وذلك بالتحالف مع صندوق مصر السيادى، وأعلن الطرفين توقيع اتفاقية الاستحواذ فى 21 مايو من العام الجارى(2021).

وانتهت دراسة مكتب برايس واتر هاوس كوبرز إلى تقدير القيمة العادلة للبنك بنحو 1.1 مليار جنيه ،وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة المصرية فى 14 أبريل الماضى.

ووافق مجلس إدارة المجموعة على الدراسة، وفوض الرئيس التنفيذى فى استكمال التفاوض والتوقيع على مستندات التعاقد وعقد الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك فى أقرب وقت ممكن.

ونوهت المجموعة آنذاك إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها موافقة البنك المركزى المصرى.

وحصلت المجموعة والصندوق على موافقة البنك المركزى المصرى فى 24 يونيو 2020 لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، ثم حصلت على موافقة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة فى منتصف أبريل 2021.

أخبار البورصة المصرية..تعليم تفصح عن أطراف صفقات هيكلة أسهم ب 1.7 مليار جنيه

شركة تعليم لخدمات الإدارة

كما أفصحت شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) عن أطراف صفقة ضخمة على أسهمها جرى تنفيذها بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، بيع المساهم الرئيسى ( أسفنكس أوبليكس بى.فى ) كامل حصته فى تعليم لخدمات الإدارة والبالغة 52.05% تعادل 380.1 مليون سهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.59 جنيه ، بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه ،وجرى تنفيذها من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ولم يظهر الإفصاح ارتباط شركة اسنفكس (Sphinx ObeLisk) بأى مجموعات أو أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أظهرت ثلاثة إفصاحات أخرى موازية ، دخول ثلاثة أطراف إلى هيكل المساهمين بحصص مختلفة، هم : EGY EDU INVEST B.V ، Thebes CV، NUB HoldCo DMCC

وارتفعت حصة Thebes CV من صفر% إلى 20.82% ، وذلك بعد شراء 152 مليون سهم، بقيمة 697.8 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

كما ارتفعت حصة EGY EDU INVEST B.V من صفر% إلى 13.17% ،وذلك بعد شراء 96.1 مليون سهم، بقيمة 441.3 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

كذلك زادت حصة NUB HoldCo DMCC، من صفر% إلى 7.07%، وذلك بعد شراء 51.6 مليون سهم، بقيمة 236.9 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

وجرى تنفيذ العمليات الثلاث من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة أيضا، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط هؤلاء المساهمين الجدد بأى أطراف مرتبطة بالشركة.

أخبار البورصة..انخفاض أرباح مصر الجديدة للإسكان إلى 190 مليون جنيه خلال عام

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تراجع أرباحها إلى 190 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 365 مليون جنيه العام المالى السابق.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة الإثنين، تراجع إيراداتها بنسبة 47% إلى 574.1 مليون جنيه خلال العام المالى، مقارنة بإيرادات بلغت مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق.

كما انخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 0.14 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.27 جنيه للسهم خلال العام الماضى.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من كل عام ، خلافا لشركات أخرى مدرجة تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها فى ديسمبر أسوة بأغلبية البنوك العاملة فى السوق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباح الشركة بشكل ملحوظ للغاية إلى 16.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى مقارنة بنحو 379.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بإيرادات بلغت 1.13 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكانت الشركة قد سجلت خسائر بقيمة 84.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بأرباح بلغت 351 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.







