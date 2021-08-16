أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-8-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات واعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول، على أداء متأرجح للمؤشرات، وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15%، مسجلًا 11046 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08% إلى 2885 نقطة، كما تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06 % مسجلًا 3863 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 89 سهمًا، بينما هبط 87، وبقي 30 سهمًا دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. راية لخدمات الاتصالات تفصح عن آخر تطورات صفقة البحرين

راية لمراكز الاتصالات

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إنها لا تزال فى المرحلة النهائية من استيفاء إجراءات عملية الاستحواذ على شركة الخليجية لخبرة العملاء “GULF CX البحرينية.

وقالت راية لخدمات الاتصالات فى إفصاح ، إنها شرعت فى إجراءات فتح حساب وسيط فى البحرين لنقل مبلغ الصفقة والانتهاء من توقيع عقود البيع.

واعتمد مجلس إدارة راية فى 11 يوليو الماضى دراسة القيمة العادلة للشركة البحرينية (محل استحواذ) بقيمة إجمالية قدرها 15.7 مليون دولار (أعدتها شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية).

وفوضت الشركة كلا من مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقى العضو المنتدب، فى التوقيع على العقود النهائية لعملية الاستحواذ وما يلزمها من مستندات ( مجتمعين ومنفردين).

وقدرت سوليد كابيتال القيمة العادلة لكامل أسهم الشركة الخليجية لخبرة العملاء (395 ألف سهم) بنحو 5.93 مليون دينار بحرينى، بما يعادل 15.7 مليون دولار بمتوسط سعر 15.04 دينار بحرينى للسهم.

ويستهدف عرض استحواذ راية شراء 85% من الشركة البحرينية تعادل 335.8 ألف سهم تقريبًا، بقيمة إجمالية قدرها 14.2 مليون دولار.

أخبار البورصة المصرية.. «فوري» تقفز بأرباحها إلى 137 مليون جنيه

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع صافى أرباحها إلى 137.1 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 85.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج أعمال فوري المجمعة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 742.5 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 549.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 327.3 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بتكاليف قدرها 252.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.12 جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنصيب بلغ 0.08 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020 ، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين.

فى نفس السياق، كشفت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى أرباحها إلى 90.5 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بصافى أرباح بلغت 73.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أخبار البورصة.. سبيد ميديكال تضاعف أرباحها 4 مرات إلى 108 ملايين جنيه

سبيد-ميديكال

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربعة مرات خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2021.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة، تسجيل صافى ربح قدره 108 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بنحو 21.2 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 175 مليون جنيه خلال الفترة،مقارنة بإيرادات بلغت 59.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 80 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 26.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 108 مليون جنيه وهو نفس الرقم المسجل بالنتائج المجمعة.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.04 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020.

راية القابضة تقفز بإيراداتها إلى 8.2 مليار جنيه فى 6 أشهر

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

كذلك أفصحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع إيراداتها إلى 8.2 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصةارتفاع تكاليف راية القابضة إلى 6.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه ،مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 151.8 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى خسائر بلغت 95.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، بما يمثل تحولا قويا فى الأداء.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيلها صافى ربح قدره 247.4 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر بلغت 32.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وسجلت الشركة صافى خسارة سنوية قدرها 61.67 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بخسائر بلغت 141 مليون جنيه خلال عام 2019، وفقا لنتائج أعمال سابقة .

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 10.75 مليار جنيه خلال العام الماضى 2020، مقابل إيرادات بلغت 8.76 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.











