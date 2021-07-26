أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 26-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين ،اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.45% عند 10967 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.2% إلى 2602 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71% إلى 3571 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 84 سهما من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 79، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..بلوم مصر يحدد مواعيد عرض استحواذ مصرف ABC البحرينى

بنك بلوم مصر

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، إعلان بنك بلوم مصر عن امتداد فترة سريان عرض استحواذ مصرف ( ABC ) البحرينى على كامل أسهمه سيستمر لمدة عشرة تنتهى 5 أغسطس القادم.

ووافقت الرقابة المالية فى وقت سابق (18 يوليو ) على نشر عرض استحواذ مصرف المؤسسة العربية المصرفية ( ABC) على كامل أسهم بنك بلوم مصر بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الرقابة، فى بيان تفصيلى للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض شراء بلوم مصر لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 22.33 جنيه ، بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه، ويستهدف العرض شراء كامل أسهم بلوم مصر البالغة 300 مليون سهم تقريبا.

أخبارالمصرية المصرية..بنك الكويت الوطنى يبحث الشطب الاختيارى للأسهم

فرع لبنك الكويت الوطنى

كما أعلن بنك الكويت الوطنى- مصر، عن دراسة الشطب الاختيارى من البورصة المصرية بناء على رغبة المساهمين على أن يدعوا الجمعية العامة لمناقشة ذلك فى أقرب وقت ممكن.

وقال بنك الكويت الوطنى فى إفصاح، إن نسبة توفق 94% من المساهمين المالكين أبدت رغبتها فى شطب أسهمه من التداول اختياريا فى البورصة المصرية.

ونوه البنك إلى أن مجلس الإدارة سيناقش بجلسته القادمة المقررة 10 أغسطس القادم، إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

ويعمل الكويت الوطنى- مصر بكافة الأعمال المصرفية، من خلال 53 فرعا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل منظومة التحول الرقمى لعام 2020.

ولدى البنك استثمارات مباشرة فى مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته لنشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

أخبار البورصة..رواد السياحة تفصح عن شراء مساهم حصة ب5.8 مليون جنيه

كما أعلنت شركة رواد السياحة، عن قيام المساهم هاشم حسين عطا غنيم، بشراء 110 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت رواد السياحة، فى إفصاح مرسل، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت من 4.3 % إلى 5 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 53.4 جنيه، ونفّذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى أطراف أخرى مساهمة (كيانات أو أفراد).

وأفصحت مصر لتأمينات الحياة أمس الأحد عن بيع 82.3 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصتها من 9.08 % 8.6 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 55.22 جنيه، ونفّذتها شركة الراود لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة بمصر للتأمين القابضة التى تستحوذ على 6.18%.











