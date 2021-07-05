أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-7-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.03% عند 10348 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.03% إلى 2351 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% إلى 3312 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 64 سهمًا من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 100، وبقي 31 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية.. سبيد ميديكال تتعاقد على إجراء تحاليل مليون عامل إلى ليبيا

سبيد ميديكال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، توقيع تعاقد خاص بإجراء التحاليل اللازمة لسفر نحو مليون عامل مصرى إلى دولة ليبيا، بقيمة إجمالية متوقعة 965 مليون جنيه.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الاثنين، إن هذه التحاليل ستُجرى فى 120 موقعًا تابعًا للشركة فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويختص التعاقد بإجراء كل الفحوصات اللازمة (قبل التوظيف والسفر) لنحو مليون عامل يتوقع سفرهم إلى ليبيا، ضمن عمليات إعادة الإعمار خلال العامين الحالي والمقبل.

وجرى توقيع التعاقد، أمس الأحد، من قِبل د. محمود عبد الوهاب عليوة المدير التنفيذى لمعامل سبيد التابعة بالكامل للشركة، ولم يذكر الإفصاح الجهة المتعاقد معها.

وتتوقع سبيد أن تبدأ إجراء هذه التحاليل من نهاية الشهر الحالى (يوليو) لتصل إلى 30% من العقد بنهاية العام الحالي، على أن يستكمل الباقى خلال عام 2022.

وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لهذا التعاقد حوالى 965 مليون جنيه بهامش ربح فى حدود 27%، وفقًا لما جاء فى الإفصاح المرسل للبورصة.

أخبار البورصة المصرية.. المنصورة للدواجن تفصح عن شراء مساهم أسهمها بـ11.5 مليون جنيه

الدواجن

وأفصحت شركة المنصورة للدواجن عن شراء المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب لنحو 491 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 11.5 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المنصورة للدواجن، فى إفصاح، للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة على محجوب بعد تلك العملية ارتفعت من 8.4% إلى 10.8% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 23.5 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر كايرو كابيتال المتخصصة فى أعمال السمسرة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بمجموعة أطراف مساهمة، من بينها شركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 0.12%، إضافة إلى أخ شقيق (عبد اللطيف محجوب) يستحوذ على 0.7% من إجمالى الأسهم.

أخبار البورصة.. كريدي أجريكول يوافق على زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

بنك كريدى أجريكول

كما أفصح بنك كريدي أجريكول مصر عن موافقة مساهميه على زيادة رأسماله المصدر من 1.24 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.75 مليار جنيه بطريقة الأسهم المجانية.

وقال كريدي أجريكول، فى إفصاح مرسل، للبورصة، إن هذه الزيادة ستُموَّل من الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال بقيمة 3.6 مليار جنيه، إضافة احتياطات أخرى بقيمة 128 مليون جنيه.

ورفع البنك الفرنسى رأسماله المرخص به، خلال فبراير الماضى، من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه.

ويستحوذ بنك كريدي أجريكول فرنسا على 47.39% من إجمالى أسهم الفرع المصرى، كما تستحوذ شركة كريدى أجريكول كوربريت آند إنفستمنت بنك على 13.07%.

كذلك تستحوذ شركة على رولا آى جى بى للاستثمار، المملوكة لرجل الأعمال على حسن دايخ، على نسبة 7.16%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم أقل من 5% فى البورصة المصرية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافى أرباحه إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال 2019.



