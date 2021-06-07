أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 7-6-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17 % عند 10105 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28 % إلى 2377 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 3320 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 3.3 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 92 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 68 وبقى 34 دون تغير.

وشهدت الجلسة صفقة من الحجم الكبير على 181.5 مليون سهم من أسهم حديد عز بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه فى إطار عملية هيكلة داخلية فى الشركة.

أخبار البورصة المصرية..العرفة القابضة تسجل خسائر بقيمة 6.3 مليون دولار خلال عام

شركة العرفة

وشهدت أخبار البورصة المصرية،إعلان شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات عن تحولها للخسارة بقيمة 6.3 مليون دولار خلال العام المنتهى 31 يناير 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 15.2 مليون دولار خلال العام السابق.

وكشفت القوائم المجمعة للشركة تراجع مبيعات الشركة بشكل حاد إلى 116.7 مليون دولار خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بمبيعات بلغت 224.9 مليون دولار خلال السنة السابقة.

كما أظهرت النتائج تراجع تكلفة النشاط إلى 89.7 مليون دولار مقارنة بتكاليف بلغت 146.8 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية للشركة من فبراير وتنتهى بنهاية يناير من كل عام، خلافا لأغلب الشركات التى تبدأ من يناير وتنتهى بديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى بونيو.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ، تراجع صافى أرباحها إلى 1.9 مليون دولار خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 13.8 مليون دولار خلال العام السابق.

وعزت العرفة القابضة هذه الخسائر إلى تداعيات فيروس كورونا التى أثرت على النشاط الاقتصادى والصناعى على مستوى مصر والعالم.

وقالت الشركة إن تراجع المبيعات تأثر بشكل شديد منذ اندلاع جائحة كورونا على مستوى العالم بداية من الربع الأول من عام 2020، وكذلك اندلاع الموجة الثانية اعتبارا من نوفمبر بنفس العام.

أخبار البورصة المصرية..جهينة تسجل مبيعات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال 2020

جهينة للصناعات الغذائية

كما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية استقرار إيراداتها عند مستوى 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى بارتفاع طفيف لم يتجاوز(0.1%) عن العام السابق.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع مجمل ربح جهينة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإجمالى ربح بلغ 2.3 مليار جنيه خلال 2019 بنسبة نمو 10.7 %.

فيما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 440 مليون جنيه خلال العام مقارنة بصافى ربح قدره 329 مليون جنيه خلا 2019 بنسبة نمو 34% تقريبا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.47 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.35 جنيه خلال العام الماضى.

وتأخرت جهينة فى إصدار نتائج 2020، مما أضطر لجنة القيد فى البورصة المصرية إلى نقل إدراجها إلى القائمة (د)،المخصصة للشركات المحتمل شطبها ، ومن المقرر مراجعة ذلك بعد صدور النتائج.

أخبار البورصة..إم إم جروب تسجل مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر

شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية

كما أفصحت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية،ارتفاع مبيعاتها إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس، مقارنة بمبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع صافى أرباح إم إم جروب إلى 130.2 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بأرباح بلغت 106.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، ارتفاع صافى الربح إلى 116.6 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بصافى ربح قدره 106.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.14 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

المصرية العقارية تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 12.4 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب ببيع 2.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 12.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الاثنين، إن نسبة مساهمة الشركة المذكورة انخفضت بعد العملية من 19.8 إلى 19.1 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.63 جنيه، ونفذتها شركة كايرو كابيتال المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ، بشركة تارجيت للاستثمار العقارى التى تستحوذ على 8.9% من الأسهم ، كما يرتبط بمساهم شقيق من عائلة محجوب يستحوذ على (3.9 %)

وأفصحت الشركة فى 25 مايو الماضى عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى بشراء 1.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية قدرها 41.9 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 36.17 جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق الماليةن وارتفعت حصتها بعدها من 4.6 إلى 7.5% من إجمالى الأسهم.











