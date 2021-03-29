أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 29-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين اختتام جلسة التداول على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.19% عند 10738 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.39% إلى 1952 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% إلى 2900 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 115 سهمًا من إجمالي 187 متداولًا، بينما هبط 44، وبقي 28 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 2.8 مليار جنيه، ليصل 652.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 655.3 مليار جنيه بنهاية جلسة الأحد.

أخبار البورصة المصرية.. سوديك تقفز بأرباحها إلى 819 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ارتفاع صافى أرباحها إلى 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع إجمالى إيرادات نشاط الشركة إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

بينما تراجع إجمالى تكاليف النشاط إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل تكاليف 3.8 مليار جنيه العام السابق 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 2.3 جنيه حتى ديسمبر 2020، مقارنة بنصيب بلغ 2.02 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 23 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 195.1 مليون جنيه خلال 2019.

أخبار البورصة المصرية.. النساجون الشرقيون تشتري حصة في “البروبيلين” بقيمة 7.8 مليون دولار

النساجون الشرقيون

كما أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن شراء حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح: إن عملية الشراء تمت على حصة تقدر بنحو 1.41%، من خلال شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال التابعة.

وتعتبر شركة المصرية لإنتاج البروبيلين (EPP)، أكبر منتج للبولى بروبيلين فى مصر وشمال أفريقيا، وتصدر من 70 إلى 80% من منتجاتها للخارج، وهى أكبر مصدر لمادة البولى إلى السوق التركية.

وتمتلك الشركة المصرية مصنعًا فى محافظة بورسعيد ينتج المادة من غاز البروبان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.

وتقول النساجون الشرقيون إن مساهمتها فى (EPP)، يأتى فى إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمار وتعزيز خطة التكامل الرأسى.

وتتوقع الشركة ضمان تدفقات دولارية ثابتة من أرباح شركة البروبلين التى تعمل بنظام المناطق الحرة المعفية من الضرائب.

أخبار البورصة.. المجموعة العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بـ18 مليون جنيه

وأفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بشراء 1.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المصرية العقارية فى إفصاح، إن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت بعد العملية من 12.6% إلى 16.12%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك 13.07 لصفقة جنيه ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مساهمين آخرين فى الشركة (أفراد أو هيئات).

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالى 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

تعليم- سي آي كابيتال تعلن تغطية الطرح الخاص للأسهم أكثر من مرتين

كما أفصحت شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) عن تغطية الطرح الخاص لأسهمها بمعدل 2.34 مرة من قبل المؤسسات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية.

وقالت تعليم لخدمات الإدارة فى إفصاح للبورصة ، إن السعر النهائى للطرح الخاص تم تحديده بنحو 5.75 جنيه للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن آخر موعد للمشاركة فى الطرح العام للأسهم يوم الخميس القادم بنفس السعر، وفقا لنشرة الطرح المنشورة فى جريدتى المال والأهرام بتاريخ 27 مارس الجارى.

وحصلت الشركة الخميس الماضى على موافقة الرقابة المالية لإعلان نشرة طرح 49% من أسهمها فى البورصة المصرية بحد سعرى أقصاه 6.2 جنيه للسهم.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بنحو 339.9 مليون سهم) ، وآخر عام بنحو 17.89 مليون سهم .

الرقابة المالية تفصح عن تبرعات خيرية بقيمة 25 مليون جنيه

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وأعلن د.محمد عمران –رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صرف تبرعات خيرية بقيمة 25 مليون جنيه من فوائض شركات التأمين التكافلى .

وقال عمران فى بيان صحفى ،إن اللجنة المشكلة لهذا الغرض اتفقت بكامل أعضائها على قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي (ممتلكات) بالتبرع بمبلغ 16.2 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع 4.9 مليون جنيه لمستشفى الحسين الجامعى.

كما اتفقت على أن تقوم نفس الشركة بالتبرع بمبلغ 4.8مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز بهيه لعلاج سرطان السيدات، وخمسة ملايين جنيها لمستشفى أهل مصر.

كما اتفقت اللجنة على تبرع شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 6.7 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع مبلغ 3.5 مليون جنيه لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

كذلك التبرع بمبلغ 3.2 مليون جنيه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بالإضافة إلى تبرع شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.7 مليون جنيه لجمعية الأورمان.









