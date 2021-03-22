أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-3-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات، وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة الاثنين، على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.45% عند 10537 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.27% إلى 1920 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.51% إلى 2845 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 10 أسهم من إجمالي 194 متداولًا، بينما هبط 154، وبقي 30 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 947 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتراجع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات جنيه، ليصل إلى 641.2 مليار جنيه، مقابل 658.4 مليار بنهاية جلسة الأحد.

أخبار البورصة المصرية.. تقييم سهم أسيوط الإسلامية بنحو 22.35 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية تقييم مستشار مالي لسهمها بنحو 22.35 جنيه.

وقالت “أسيوط الإسلامية الوطنية”، فى إفصاح، إن هذا التقييم تم من خلال شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وتلقّت الشركة عرض استحواذ، فى 28 ديسمبر الماضى، من قِبل عدة مستثمرين أفراد بمتوسط سعر 28.5 جنيه للسهم، ووافقت الرقابة المالية على نشره فى 23 فبراير الماضى.

وتقدَّم بعرض الاستحواذ مجموعة مسثتمرين أفراد يقودهم عمرو إبراهيم، وأبو العيون عبد الناصر، ومحمد أحمد شلبى، وآخرون.

وقالت الرقابة إن موافقتها على نشر عرض شراء أسيوط الإسلامية الوطنية لاعلاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت، فى بيان للبورصة 11 فبراير الماضى، إن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويستهدف العرض شراء 5 ملايين سهم كحد أقصى تعادل 76.1% الممتمة لنسبة 100% لمقدمى العرض أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ51% كحد أدنى.

أخبار البورصة المصرية.. ابن سينا تشتري كمية من أسهم الخزينة

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما موافقتها على خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى)؛ بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة المصرية.

وقالت ابن سينا فارما، فى إفصاح، إن عمليات الشراء ستتم من خلال السوق المفتوح بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

وتتوقع أن ينتج عن عمليات الشراء أرباح للمساهمين، إضافة إلى زيادة القيمة السوقية للشركة بما يعزز ثقة المستثمرين فى أدائها المستقبلي.

وفوضت رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى تحديد الأسعار والكمية وفترات الشراء فى حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه، موزعًا على 820 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.

أخبار البورصة.. راميدا تحصل على موافقة الرقابة لزيادة رأسمالها إلى 250 مليون جنيه

كما أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”، حصوها على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها المصدر من 192.1 إلى 250 مليون جنيه تقريبًا.

وتبلغ قيمة الزيادة حوالى 57.8 مليون جنيه تُوزع من خلال أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وتُموَّل هذه الزيادة من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 والأرباح المرحَّلة من العام السابق.

أظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 112 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 82.6 مليون جنيه خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 960 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 894 مليون جنيه خلال 2019.

المصرية العقارية تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 41.3 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كذلك أفصحت شركة المجموعة المصرية العقارية عن قيام المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود بشراء حصة 3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 41.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية العقارية، فى إفصاح، للبورصة، إن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية من 7.2% إلى 14.75%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.77 جنيه، ونفّذتها شركات: بلتون، مباشر، هيرميس، المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف مساهمة (شركات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون جنيه؛ موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.















