أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-13-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.6% عند 11222 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.71% إلى 2143 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.25 % إلى 3141 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 21 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 142، وبقي 28 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

أخبار البورصة المصرية.. إيجيترانس تعين مستشارًا لدراسة صفقة الشركة الهولندية

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) عن موافقة مشروطة على صفقة استحواذ الشركة الهولندية.

وقالت ايجيترانس فى إفصاح ، إن مجلس الإدارة قرر تعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهمين.

كما قرر المجلس بجلسته المنعقدة الأحد ( 14 مارس )،تعيين مكتب معتوق وبسيونى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانونى للصفقة لإبداء الرأى فى طريقة التعاقد واجراءته.

كما قرر المجلس تفويض العضو المنتدب فى تعيين إحدى شركات بنوك الاستثمار لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن صفقة الاستحواذ.

أخبار البورصة المصرية.. كامار تشتري حصة جديدة فى المنتجعات 53.8 مليون جنيه

كما أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن قيام شركة بيت الخبرة القابضة ” كامار” بشراء حصة جديدة ( 37.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 53.8 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مرسل من المصرية للمنتجعات، ارتفاع حصة كامار بعد العملية من 13.061% إلى 16.64 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.43 جنيه، ونفذتها شركة أصول لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة كامار بشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى تكنوليس التى تستحوذ على نسبة بسيطة من الأسهم (0.12%).

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة المصرية للمنتجعات، مليار جنيه، موزعًا على مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

أخبار البورصة.. تأجيل دعوى العقارية للبنوك في نزاع مدينة نصر للإسكان

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أفصحت شركة العقارية للبنوك الوطنية ،عن تأجيل دعواها القضائية ضد مدينة نصر للإسكان والتعمير مجددًا إلى جلسة 16 مايو المقبل.

وقالت العقارية للبنوك فى إفصاح، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 14 مارس الحالى أمام محكمة شمال القاهرة (مدنى – كلى)، وتم تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع.

وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).

وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.

نايل سيتي تضع المساهمين أمام ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع فى البورصة

أبراج نايل سيتي

ودعت شركة نايل سيتي للاستثمار مساهميها لمناقشة ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع فى البورصة المصرية، انتهت إليها دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.

وفوضت نايل سيتي للاستثمار، نائب رئيس مجلس الإدارة (محمد أبو زيد)، وعضو المجلس (أسامة دانيال نصيف)، لاختيار مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لتوفيق الأوضاع.

وانتهت دراسة شركة Ecovic Egypt، إلى ثلاثة بدائل، أولها قبول المساهمين الرئيسيين بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة.

أما البديل الثانى، فيختص بزيادة رأس مال الشركة للمساهمين القدامى بنفس النسبة تقريبا ، بما يؤدى لنفس الغرض وزيادة نسبة التداول الحر.

وينصرف البديل الثالث، إلى زيادة رأس المال بطريقة طرح اكتتاب خاص لمساهمين جدد مع إسقاط حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى هذا الاكتتاب بما يؤدى إلى نفس الغرض الخاص بزيادة قاعدة المساهمين.

ويحتاج البديل الثالث – وفقا لشركة Ecovic Egypt- إلى دراسة قيمة عادلة للسهم يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين للهيئة العامة للرقابة المالية.







