أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-2-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11526 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.57% إلى 2401 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% إلى 3431 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 41 سهما من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 119 ، وبقي 31 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

بالم هيلز تشترى 3.47 مليون سهم خزينة

ياسين منصور بالم هيلز

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة بالم هيلز للتعميرعن شراء 3.47 مليون سهم خزينة جديد بغرض دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

ونفذت بالم هيلز الأسبوع الماضي عدة عمليات أحداها على 5 ملايين سهم خزينة، والأخرى على 2.5 مليون سهم، كما أعلنت أمس الأحد عن تنفيذ عملية شراء 5.6 مليون سهم.

وأخطرت بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية فى يناير الماضي بخطة جديدة لشراء 62.3 مليون سهم خزينة بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد لشهر بدأت من 19 يناير الماضى، وتنتهى 18 فبراير الجارى.

ونفذت الشركة أولى عمليات الشراء فى 19 يناير الماضي على نحو 1.2 مليون سهم خزينة، ثم نفذت عمليات متنوعة، كما نفذت بعد ذلك عمليات أخرى على أكثر من عشرة ملايين سهم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المراد شراؤها 2% من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ويتم التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

رمكو تدعو المساهمين لمناقشة عرض بيع «أورينت تورز»

رمكو للقرى السياحية

وكما أفصحت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن دعوة المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 10 مارس القادم لمناقشة عرض مقدم لشراء شركتها التابعة “أورينت تورز”.

وقالت رمكو للقرى السياحية فى إفصاح، إن هذا العرض مقدم فى صورة خطاب نوايا من إحدى شركات بيوت الخبرة دون تسميتها أو الإشارة إلى ثمن مبدئى.

ووافق مجلس الإدارة فى 2 فبراير الجارى على دراسة العرض بصورة مبدئية ،وتكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة “أورينت تورز” فى هذا الإطار.

وتمتلك رمكو شركة “أورينت تورز” للقرى والفنادق السياحية بشكل كامل تقريبا (99.95%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

أبو ظبي الإسلامى يتلقى عرضا خامسا لبيع الإسكندرية للاستثمارات

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أفصح مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر عن تلقيه عرضا خامسا لبيع شركته التابعة الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 7.48 جنيه للسهم.

وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي فى بيان، إن هذا العرض مقدم مجموعة مستثمرين يقودهم د.أحمد السبع، وشركة ويز للاستشارات المالية، والمستثمر السعودى مصطفى الحميدان.

ويستهدف العرض شراء 90% من أسهم الشركة كحد أقصى أو 75% كحد أدنى مع بقائها متداولة فى البورصة المصرية.

ويستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

وأرسلت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) إفصاحا مماثلا للبورصة باعتبارها تستحوذ على 40.69% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية.

نايل سيتي للاستثمار تدرس توفيق الأوضاع أو الشطب من البورصة

كما أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة توفيق أوضاع الشركة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها.

وحدد مجلس إدارة نايل سيتي للاستثمار نطاق عمل الخبير فى عدة موضوعات، أبرزها دراسة الوضع الحالى لقيد الشركة فى البورصة، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيقها.

كما شمل نطاق العمل دراسة مميزات وعيوب استمرار الشركة فى البورصة ومتطلبات وإجراءات الشطب، وفقًا لإفصاح مرسل اليوم الإثنين.

ونوهت نايل سيتى بأنها تدرس فى الوقت الحالى توفيق أوضاعها مع البورصة المصرية، ومن المقرر عرض نتائج التوفيق على أقرب جمعية عامة للبت بشأنها.