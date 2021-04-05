أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 5-4-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إعلانات وبيانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لمؤشراتها بدفع مبيعات الأجانب، وانخفاض رأسمال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.54% عند مستوى 10256 نقطة .

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 6.27% إلى 1868 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.94% إلى 2783 نقطة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، حيث هبط 142 سهما من إجمالى 189 متداول بينما صعد 13 فقط وبقى 34 دون تغير.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالى 2.9 مليار جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريين والعرب للشراء.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 10.6 مليار جنيه ليسجل 635.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 646.02 مليار جنيه بإغلاق الأحد.

السويدي توافق على توزيع أرباح بقيمة 867.7 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان مجموعة السويدي إليكتريك عن موافقة عموميتها على صرف أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 867.7 مليون جنيه بواقع 40 قرشا للسهم.

واعتمدت السويدي، القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 ، إضافة إلى تقارير مجلس الإدارة عن النشاط، ومراقب الحسابات والحوكمة.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح على العاملين بواقع 92.4 مليون جنيه ليصل مجموعة ما سيتم توزيعه من أرباح 960.1 مليون جنيه ، بينما تم ترحيل 2.8 مليار جنيه للعام المقبل.

واعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات ،برئاسة صادق السويدى (غير تنفيذى)، والعضو المنتدب (أحمد السويدى) إضافة إلى ثمانية أعضاء للمجلس.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للمجموعة ، تراجع صافى أرباحها إلى 3.03 مليار جنيه خلال عام 2020، بانخفاض قدره 25% عن العام المالى السابق المنتهى ديسمبر 2019.

التوفيق للتأجير تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين

شركة التوفيق للتأجير التمويلى

كما أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أيه.تي.ليس عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.195 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من 22 أبريل الجارى.

وقالت التوفيق للتأجير إن الحق فى توزيع الكوبون (13 ) سينتهى انتقاله بالنسبة لحامل السهم بنهاية جلسة 19 أبريل ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 287.3 مليون جنيه موزعا على 114.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.

ووافقت عمومية الشركة فى 23 مارس الماضى على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 22.5 مليون جنيه يجرى صرفها على دفعتين.

كما وافقت العمومية على اعتماد عقود المعاوضة المبرمة مع كل من بنك البركة -مصر، شركة الملتقى العربى للاستثمارات، وشركة “إف إم جى” للتجارة والتوزيع، مستشفى دار الفؤاد.

ووافقت الجمعية على الترخيص بإبرام عقود خدمة وتحصيل وحوالة مع شركة التوفيق للتوريق بخصوص محفظة التوريق البالغة 2.5 مليار جنيه، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

ايس تستبدل المستشار المكلف بدراسة القيمة العادلة للسهم

دايس للملابس

كما أفصحت شركة دايس للملابس الجاهزة عن تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية لدراسة قيمة السهم العادلة بدلا من المجموعة الاقتصادية بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت دايس للملابس، إن تكليف شركة سوليد كابيتال جاء بعد ملاحظة أبدتها الرقابة المالية حول عدم قيد المجموعة الاقتصادية المكلفة فى وقت سابق بجداول الشركات المرخص لها باجراء دراسات قيمة عادلة.

كانت دايس للملابس قد كلفت المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم فى 23 مارس الماضى.

ونفت الشركة فى وقت سابق وجود أحداث جوهرية غير معلنة، ردا على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى أوقفت السهم مرتين خلال الأسابيع الماضية.

واستفسرت الرقابة المالية فى (16 مارس الماضى) عن عدة أمور تتعلق بالفروع الجديدة للشركة وأحوال شركتها التابعة (الإسكندرية للملابس الجاهزة)، وآخر تطورات صفقة كايرو قطن.











