أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 31-8-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11365 نقطة.

بينما هبط مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.64 % إلى 1848 نقطة، كما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6 % إلى 2763 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 68 سهمًا من إجمالى 187، بينما هبط 100، وبقى 19 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية ..الصعيد للمقاولات تشتري 1.2 مليون سهم جديد

وشهدت أخبار البورصة المصرية عدة إفصاحات من شركات مُدرجة، أبرزها إفصاح شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن شراء 1.2 مليون سهم خزينة جديد.

وقالت فى بيان للبورصة إن حجم ما تم شراؤه من أسهم الخزينة حتى الآن بلغ 7.4% من إجمالى الأسهم.

ونفذت الشركة عدة عمليات على ملايين الأسهم خلال الفترة الماضية ،وتخطى ما تم شرائه خلال الأسبوع الماضى 7 ملايين سهم.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لمواجهة تداعيات كورونا.

أخبار البورصة المصرية.. راية القابضة تنفي إصدار سندات بقيمة 40 مليون دولار

«راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

وأفصحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نفى إصدارها سندات دولية بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت راية القابضة فى إفصاح إن مجلس إدارة راية أو بريق لم يتخذ أى قرار بهذا الشأن ولم يتقدم للرقابة المالية بطلب رسمى فى ذلك.

جاء هذا الإفصاح فى سياق الرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص أخبار منشورة حول حصول راية القابضة على موافقة الرقابة لإصدار سندات دولية بقيمة 40 مليون دولار.

وتعمل شركة بريق فى مجال إعادة تدوير البلاستيك، وتصدر جميع منتجاتها للخارج.

واستطاعت الشركة إعادة تدوير 10 مليار زجاجة بلاستيك مضغوطة خلال سبع سنوات وفقا لرئيس مجلس إدارتها أسامة زكى.

أخبار البورصة.. الخليجية الكندية تفصح عن آخر تطورات عرض شراء سنتر تجارى

وأفصحت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى عن آخر تطورات الموقف بشأن مفاوضات بيع السنتر التجارى فى عين شمس وأصول أخرى.

وقالت الشركة فى افصاح ردا على استفسارات البورصة المصرية” لا جديد فى المفاوضات حتى الآن”

كما نفت الشركة وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم وفقا للإفصاح.

وتلقت الخليجية الكندية فى أبريل الماضى عرضا لشراء أصول مملوكة لها فى عين شمس والمنصورة بقيمة إجمالية 27.1 مليون جنيه تقريبا.