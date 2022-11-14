أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 14-11-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين اختتام جلسة التداول، على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 3 مليارات جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.3% عند 12136 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.15%، ليسجل 2283 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.23% عند 3347 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 3 مليارات جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر م الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 62 من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..طلعت مصطفى تسجل مبيعات عقارية بقيمة 21 مليار جنيه فى 9 أشهر

هشام طلعت مصطفي

وشهدت أخبار البورصة، إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 21 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بمبيعات استثنائية بلغت 27.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 والتى شهدت افتتاح مشروع نور العملاق.

وكشفت النتائج المعتمدة من مجلس إدارة طلعت مصطفى (بجلسة 13 نوفمبر الجاري )،ارتفاع صافى الأرباح المجمعة خلال التسعة أشهر إلى 1.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 15% تقريبا.

كم أظهرت النتائج ارتفاع مجمل الربح المحقق خلال النصف إلى 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمجمل ربح مقابل بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بنسبة نمو 16%.

كما استمر نمو رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة للمجموعة إلى 70 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2022 مقابل 63.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم تسجل أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 7.3 مليار جنيه

عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»

كما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تسجيل أعلى مبيعات عقارية في تاريخ الشركة، بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، بزيادة 17% على الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وكشفت نتائج أوراسكوم للتنمية المجمعة المرسلة للبورصة الإثنين، ارتفاع إيراداتها إلى 6.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، بزيادة 36.3% على الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى الربح بنسبة 26.15 % إلى 1.5 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، بفضل خطة الشركة في تنويع مصادر إيراداتها، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم.

وأظهرت نتائج الربع الثالث منفردًا ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 50% إلى 2.9 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنسبة 43.4% ليصل إلى 672.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تسجيل الشركة مبيعات عقارية بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 16.9٪ عن الفترة المقارنة من 2021.