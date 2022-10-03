أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 3-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 915 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.02% عند 9685 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.09% ليسجل 2193 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.78% عند مستوي 3115 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 915.8 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 29 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 89، وبقي 77 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك تشتري مليون سهم خزينة لدعم الورقة المتداولة

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السويدي إليكتريك، أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر، شراء مليون سهم خزينة من سوق التداول فى إطار خطة دعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن عملية الشراء جرت بنفس سعر التداول للسهم خلال جلسة الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى 29 سبتمبر الماضى خطة لشراء 18 مليون سهم خزينة من سوق التداول لدعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة وقتها، إن عمليات الشراء ستجري فى البورصة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 29 سبتمبر 2022 وتنهى 5 يناير المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن سعر عمليات الشراء سيكون بنفس سعر الجلسة عبر شركتي الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

كما نوهت إلى أن تمويل برنامج شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة. تبلغ الكمية المخطط شراؤها (1.98%).

أخبار البورصة المصرية..ابن سينا فارما تشتري 900 ألف سهم خزينة بنفس سعر التداول

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كما أعلنت شركة ابن سينا فارما ، تنفيذ عملية شراء 900 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

وقالت ابن سينا فارما فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بجلسة الأحد بنفس السعر المتداول للسهم وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى مطلع يونيو الماضى خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة لا تتجاوز 10% من الأسهم بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.

ونوهت الشركة إلى أن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة .

وأقرت الشركة فى مارس 2021 خطة مماثلة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى البورصة فى إطار تداعيات جائحة كورونا.

أخبار البورصة..بالم هيلز للتعمير تشترى 787 ألف سهم خزينة جديد

كذلك أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن شراء 787 ألف سهم خزينة من سوق التداول فى إطار خطة لدعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

وقالت بالم هيلز للتعمير في بيان مختصر مرسل للبورصة، إن عملية الشراء جرت بالسعر المتداول بجلسة الأمس وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى 16 أغسطس الماضى، خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة تعادل 5% من إجمالى الأسهم فى إطار الإجراءات الاستثنائية الممنوحة للشركات المدرجة لدعم أسهمها فى السوق.

وأعلنت الشركة فى يناير 2021 خطة مماثلة استهدفت 62.3 مليون سهم خزينة كحد أقصي بهدف دعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة، كما أعلنت خطة شبيهة في بداية جائحة كورونا (مارس 2020).

وغالبا ما تتخلص الشركات من أسهم الخزينة عبر إعادة بيعها فى السوق مرة أخرى خلال مدد زمنية محدودة، أو تلجأ إلى وسيلة الإعدام عبر تخفيض رأس المال المصدر بما يعادل قيمة أسهم الخزينة المراد التخلص منها.

وحصلت بالم هيلز في 26 سبتمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات إعدام 39 مليون سهم خزينة اشترتهم خلال الفترة الماضية.