أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين ،اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.7% عند 9914 نقطة ، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06%، ليسجل 2130 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.25% مسجلًا 3048 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 45 سهما من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 91 وبقي 61 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..إعمار مصر تتبرع لصندوق «تحيا مصر» بمبلغ 206 ملايين جنيه

إعمار مصر للتنمية

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة إعمار مصر للتنمية عن موافقة مجلس الإدارة على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 206 مليون جنيه لتطوير وتنمية قرية سيدى عبد الرحمن بمركز العلمين -محافظة مطروح.

وقالت إعمار مصر للتنمية فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن هذه التبرعات سيجرى صرفها خلال العامين الحالى والقادم (2022)( 2023).

وأقرت إعمار مصر سلسة تبرعات بقيم مالية مختلفة لصندوق تحيا مصر خلال العام عامى 2020-2021 بغرض المساهمة الاجتماعية فى تنمية المناطق المحيطة بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

كما أقرت تبرعات أخرى للحكومة المصرية ووزارة الصحة فى إطار المساعدة على تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا الممتدة منذ عامى 2020 وحتى الآن.

وافق مجلس إدارة الشركة فى 4 مارس 2021 على التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمساحة 15.6 ألف متر بمشروع مراسى بالساحل الشمالى لاستخدامها للأغراض الأمنية لخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

أخبار البورصة المصرية..إي فاينانس تجرى مفاوضات للاستثمار فى شركتين ناشئتين بمجال التكنولوجيا المالية

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

كما أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية دخولها فى مفاوضات للاستثمار فى شركتين ناشئتين تعملات بمجال التكنولوجيا المالية.

وفوضت إي فاينانس رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سرحان فى اتمام المفاوضات مع الشركتين على أن يجرى الإفصاح عن التفاصيل فور انتهاء المفاوضات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة للإثنين.

وأفصحت إي فاينانس فى 20 مارس الماضى عن دخولها شريك فى صندوق استثمار (Nclude)، بمبلغ 10 مليون دولار إلى جانب ثلاث بنوك حكومية هم : البنك الأهلي المصرى، بنك مصر ، وبنك القاهرة.

ويتخصص الصندوق في الاستثمار بالشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية على مستوى مصر لا سيما في مراحل النمو المبكرة لهذه الشركات.

وقالت الشركة أن مساهمتها فى هذا الصندوق تأتي في إطار خطتها لدعم الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يعزز من مركزها في سوق المدفوعات الإلكترونية وينمي إيراداتها وأرباحها كذلك.

أخبار البورصة..جلاكسو سميثكلاين تقفز بصافي الربح غير المستمر بنسبة 700% إلى 849 مليون جنيه

محمد الضبابى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين

كذلك أفصحت شركة جلاكسو سميثكلاين، الرائدة في صناعة الدواء، عن ارتفاع صافى الربح غير المستمر بنسبة تجاوزت 700% خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى 2022.

وأظهرت قوائم جلاكسو سميثكلاين المستقلة، المرسَلة للبورصة، الاثنين، ارتفاع صافى الربح من العمليات غير المستمرة إلى 849 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح غير مستقر مقارن 105.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما كشفت النتائج ارتفاع صافى الربح (المستمر وغير المستمر) إلى 893 مليون جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 39.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة نمو تجاوزت 2070%.

وقفزت مبيعات الشركة إلى 716.7 مليون جنيه، خلال النصف، مقارنة بمبيعات بلغت 406.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة تضاعف صافي أرباحها بنسبة 250% خلال العام المالي الماضي 2021 لتسجل 166 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 44 مليون جنيه خلال عام 2020.