أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 8-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10047 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.08%، ليسجل 2011 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.49% مسجلًا 2938 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.72 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 81 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 58 وبقي 54 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..طلعت مصطفى تسجل مبيعات بقيمة 11.3 مليار جنيه فى 6 أشهر

طلعت مصطفى

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات استثنائية بلغت 21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 والتى شهدت افتتاح مشروع نور العملاق.

وكشفت النتائج المعتمدة من مجلس إدارة طلعت مصطفى (بجلسة 7 أغسطس) ارتفاع صافى الأرباح المجمعة خلال النصف إلى 1.09 مليار جنيه مقارنة بنحو 857 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 27% تقريبا.

كم أظهرت النتائج ارتفاع مجمل الربح المحقق خلال النصف إلى 2.33 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بمجمل ربح مقابل بقيمة 1.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بنسبة نمو 26%.

فيما كشفت النتائج المستقلة ارتفاع صافى ربح الشركة الأم (دون الشركات التابعة) إلى 173.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 110 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بنسبة نمو 57%.

كما استمر نمو رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة للمجموعة إلى 67 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة.

أخبار البورصة المصرية..إتحاد عمال إيسترن كومباني يبيع 3.5 مليون سهم

الشركة الشرقية للدخان

كما أفصحت شركة إيسترن كومبانى (الشرقية للدخان سابقا) عن قيام اتحاد العاملين المساهمين بخفض حصته في الشركة عن طريق بيع 3.5 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إيسترن كومباني في إفصاح مرسل للبورصة الاثنين، إن نسبة اتحاد العاملين انخفضت بعد تلك العملية من 6.06 % إلى 5.9% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 9.85 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط اتحاد العاملين بأى مساهمين آخرين فى الشركة (كيانات أو أفراد).

ويمارس اتحاد العاملين عمليات شراء وبيع من حين لآخر على أسهم الشركة وفقا لحالة السوق وسعر السهم كغيره من المساهمين المتداولين فى البورصة المصرية ،واشترى الاتحاد فى 17 أبريل 2019 حوالى 380 ألف سهم فى الشركة بقيمة 7 مليون جنيه لترتفع حصته آنذاك من 5.99% إلى 6.015%.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 18.53 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك.

وتعتبر الشرقية إيسترن كومبانى، أكبر منتج للدخان في مصر، وهى شركة مدرجة فى سوق المال المصرى منذ سبتمبر 1995، وطرحت الشركة حصة إضافية من أسهمها للبيع فى البورصة (4.5%) مارس 2019.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 2.25 مليار جنيه موزعا على 2.25 مليار سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكليتها الحالى بين القابضة للصناعات الكيماوية حاليا (50.5%) من الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين بالشركة على (6.06%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى.

أخبار البورصة..القاهرة للدواجن تقفز بإيراداتها إلى 3 مليارات جنيه فى 6 أشهر

عادل الألفي العضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن

كذلك أعلنت شركة القاهرة للدواجن، ارتفاع إيرداتها إلى 3 مليارات جنيه تقريبا خلال النصف المنتهى يونيو الماضى 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم القاهرة للدواجن المجمعة المرسلة الاثنين ،ارتفاع تكلفة الإيرادات إلى 2.1 مليار جنيه خلال النصف ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021,

كما أظهرت القوائم ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 239 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى ربح قدره 80.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 597 ألف جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 26.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 53.3 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.