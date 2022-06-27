أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 27-6-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 828 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.99% عند 9255 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.16%، ليسجل 1736 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.29 % مسجلا 2566 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 828 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 10 سهمًا من إجمالي 183 متداولة، بينما هبط 100، وبقي 73 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك توافق على شروط قرض مؤسسة التمويل الدولية

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان مجموعة السويدي إليكتريك موافقة مجلس إدراتها على بنود وشروط عقد قرض مزمع توقيع مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتمويل خطة توسعات مستقبلية.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن هذا القرض يستهدف زيادة استثمارات المجموعة فى مجالات الاستحواذات على مصانع قائمة فى نفس النشاط أو بناء مصانع جديدة فى نفس مجالات العمل.

كما يستهدف القرض تمويل عمليات الاستحواذ مشروعات محطات الطاقة المتجددة ،إضافة إلى تمويل شراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة الطاقة والكفاءة الانتاجية .(لم يتضمن الإفصاح تفاصيلا حول قيمة القرض أو فترة استحقاقه).

وفوضت الشركة المهندس أحمد صادق السويدي فى التوقيع على عقد القرض مع مؤسسة التمويل الدولية وما يلزمه من مستندات واستيفاء الاجراءات المكملة لذلك بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات الصلة.

وتمتلك السويدى اليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى خمسة قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير.المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

أخبار البورصة المصرية..راية القابضة تمنح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين ببرنامج الإثابة والتحفيز

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

كما أعلنت عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على منح 5% من أسهمها للمديرين والعاملين فى إطار برنامج إثابة وتحفيز يجرى التحضير لإصداره .

وقالت راية القابضة فى إفصاح مرسل الإثنين، إن هذه الموافقة حصلت بإجماع الحاضرين فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 يونيو الجارى.

وينص قرار العمومية على منح 3% من الأسهم المصدرة بنظام الوعد للمستفيد من النظام بسعر يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، بينما سيجرى منح 2% من الأسهم كمنح مجانية للمستفيدين.

ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعًا وشراءً) تحفيزًا لهم على جهودهم وتشجيعا على الاستمرار وتعزيز روح الانتماء للشركة.

وتتحمل الشركة تكاليف جزء أو كل الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية للأسهم المصدرة لصالح المستفيدين، وفقًا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

وتبلغ القيمة الاسمية لسهم راية القابضة 0.50 جنيه للسهم (2.1 مليار سهم)، بينما تبلغ القيمة السوقية للسهم 2 جنيه تقريبا، وفقا لإغلاق جلسة الإثنين بالبورصة المصرية (27 يونيو الجارى).

أخبار البورصة..نظم التعليم الحديثة تفصح عن بيع مساهمة 8.4 مليون سهم من حصتها

المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة

كذلك أفصحت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن قيام المساهمة دعاء يوسف حسن محمد ببيع 8.4 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة فى إفصاح مرسل الإثنين، إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها انخفضت بعد تلك العملية من 3.02% إلى 2.19% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.15 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهمة دعاء حسن بمجموعة مرتبطة من المساهمين بالشركة (بينهم شقيقان) يستحوذون مجتعمين على 50.7% من إجمالى الأسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين المساهم: وليد يوسف حسن محمد الذى يستحوذ على 41.3%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 14 أبريل الماضى.