أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 23-5-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي العرب، وحجم تداولات بلغت 586 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 10514 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.1%، ليسجل 1843 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.12% إلى 2775 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 586 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 47 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 59، وبقي 81 دون تغيير.أخبارالبورصة المصرية.

أخبار البورصة المصرية..إدراج «إي فاينانس» بمؤشر مورجان ستانلى بعد 6 أشهر من طرحها

وشهدت أخبار البورصة، إعلان مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إدراجها على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap»،بقائمة شركات المؤشر العالمى الأكثر ثقة من قبل المستثمرين حول العالم.

ويعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» أداة قياسية للمستثمرين المؤهلين من مختلف أنحاء العالم ومديري المحافظ الاستثمارية ومستشاريهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصائبة، فضلا عن كونه مرجعًا مفضلا لمختلف أسواق المال حول العالم ووسائل الإعلام المتخصصة وخبراء المؤسسات الأكاديمية.

ويمثل إدراج أسهم «إي فاينانس» على المؤشر العالمي مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI Small Cap» علامة فارقة في سجل إنجازات المجموعة، حيث يعكس مدى اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة باعتبارها أول منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بالمعنى الحديث في السوق المصرية، فضلاً عن احتلالها صدارة مطوري البنية الأساسية لمنظومة المدفوعة الرقمية في مصر.

وسوف يثمر هذا الإدراج عن جذب اهتمام شريحة أوسع من مجتمع الاستثمار الدولي إلى القيمة الفائقة التي تتميز بها أنشطة وأعمال المجموعة، حيث يركز شريحة واسعة من المستثمرين على ضخ استثماراتهم في الأسهم المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي، نظرًا للمعايير والمنهجية الصارمة التي يتبناها المؤشر لاختيار الأسهم المدرجة عليه، حيث تجاوزت استثمارات صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة على مؤشر «MSCI» 1 تريليون دولار أمريكي (ما يعادل 18 تريليون جنيه) بنهاية عام 2020.

أخبار البورصة المصرية..أوراسكوم كونستراكشون» تشارك البنك الأهلي لتطوير منطقة صناعية بمساحة 2.2 مليون متر

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

كما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، توقيع اتفاقية مع شركة البنك الأهلى المصرى لتطوير منطقة صناعية متكاملة فى الجيزة على مساحة 2.2 مليون متر تقريبا.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها عبر شركتها التابعة (السويس للتنمية الصناعية )، وشركة الأهلى كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلى المصرى.

وتقع المنطقة الصناعية المشار إليها بمنطقة أبو رواش بالجيزة، بمنطقة تتوسط خطوط النقل الرئيسية التى تربط القاهرة الكبرى بالاسكندرية والمحافظات الأخرى.

وتتوقع أوراسكوم أن تساهم هذه المنطقة بموقعها الاستراتيجى فى جذب مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والشركات المتوسطة والصغيرة.

ومن المقرر أن تقوم شركة السويس للتنمية الصناعية بدور المطور الرئيسى للمجمع الصناعى بما لها من خبرة سابقة كأول مطور صناعى خاص فى مصر لمنطقة صناعية تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع بالعين السخنة.

كما سيجرى تأسيس شركة مشتركة لإدارة المنطقة تستحوذ فيها السويس للتنمية الصناعية على نسبة 25% تقريبا، بينما تستحوذ الأهلى كابيتال القابضة على النسبة الأخرى وفقا للإفصاح (لم يتضمن تفاصيل مالية أكثر).

أخبار البورصة..الجيزة للمقاولات تحصل على أعمال بمدينة أخميم بقيمة 99.6 مليون جنيه

شركة الجيزة العامة للمقاولات

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، حصولها على إسناد بأعمال مرافق بنية تحتية بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بقيمة إجمالية قدرها 99.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة الإثنين، إن هذه الأعمال جرى إسنادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتختص بأعمال مرافق مياه وصرف ولوازمها.

وأفصحت الشركة فى 2 يناير الماضى عن حصولها على أعمال بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

كما أعلنت فى (17 يناير الماضى) حصولها على أعمال بمدينة العاشر من رمضان بطريق الإسناد أيضا بقيمة تقديرية تصل إلى 752 مليون جنيه (تتضمن الأعمال بإنشاء مبانى).