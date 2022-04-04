سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022 مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 102.2 و70.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بصافي قدرة 172.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة %0.29 ليغلق عند مستوى 11529 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.57، ليسجل 1936 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة %0.44، ليغلق عند مستوى 2944 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 907.6 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقى 739.3 مليار جنيه.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 61 أسهم فقط جلسة اليوم، فيما هبط سعر 41 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 91 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية تعلن عن صفقات استحواذ

ويعد الإعلان عن صفقتي استحواذ هذا الاسبوع الاولى على اسهم شركة دومتي الغذائية والاخرى على شركة “جيزة سيسيتمز” التابعة لشركة بي انفستمنتس القابضة من أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم.

ويرى المحللون أن صفقات الاستحواذ المعلن عنها تباعاً تدعم الاتجاه الايجابي للسوق كما أنها تعيد تقييم القطاعات والأسهم.

نعيم توصي بشراء سهم السويدي

وأوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم شركة “السويدي إليكتريك” بالقرب من 8.40 جنيه، وحددت السعر المستهدف لهُ عند 9.60 ثم 10 جنيه الفترة المقبلة .

وقالت – في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ – إن السهم يبدو في طريقهُ لمعاودة اختبار مستوى المقاومة 8.80 جنيه، موضحةً أن تمكنهُ من تجاوزها سيفتح لهُ باب الصعود للتحرك نحو 9.60 ثم 10 جنيه الفترة المقبلة.

وهيمنت أسهم القطاع البنكي على حوالي 30% من تداولات البورصة المصرية على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بقيمة 274 مليون جنيه .