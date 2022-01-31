أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 31-1-2022

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز بيانات وإعلانات السوق.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة بلغت 647 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.29% عند مستوى 11490 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.77% ليسجل 2118 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.96% إلى 3123 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 647 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 85 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 73 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..السويدي إليكتريك توقع عقد أعمال بميناء الإسكندرية بقيمة 615 مليون جنيه

أحمد السويدي

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع عقد أعمال تنفيذ شبكات ومرافق بميناء الإسكندرية، بقيمة إجمالية قدرها 615 مليون جنيه تقريبا.

وقالت “السويدي إليكتريك” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا العقد جرى توقيعه من الباطن مع شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات.

ويختص التعاقد بأعمال توريد وتركيب وتنفيذ واختبار أعمال الشبكات والمرافق بميناء الاسكندرية ضمن أعمال محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 المسندة لشركة ايديكس.

ومن المقرر أن تقوم شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) بأعمال المشروع فى غضون فترة 7 أشهر، وفقًا للإفصاح.

أخبار البورصة المصرية..ارتفاع مبيعات «مصر للألومنيوم» إلى 6.6 مليار جنيه

شركة مصر للألومنيوم

كما أعلنت شركة مصر للألومنيوم، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال مصر للألومنيوم المرسلة للبورصة اليوم الإثنين، تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تحول نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 1.97 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسارة بلغ 0.83 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفسرت الشركة تحولها للربحية باستراتيجية خفض التكاليف المتبعة والتعامل المرن مع أسعار المعدن والخامات بالسوق المحلي والخارجى.

أخبار البورصة..الحديد والصلب للمحاجر تسجل مبيعات بقيمة 14.9 مليون جنيه في ديسمبر

المحاجر

كما أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، (المنقسمة حديثا)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 14.9 ملايين جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت الحديد والصلب للمحاجر في إفصاح مرسل الإثنين، إن هذه المواد التي جرى بيعها تنتوع بين خام منجنيز وخام حديد عالى الباريوم، إضافة إلى مواد حجر جيري وخردة متنوعة.

وأفصحت الشركة في 29 نوفمبر الماضي عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 9.5 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه المواد تم بيعها من مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد سمالوط، ومحاجر الأدبية السويس.

كما أفصحت الشركة في 31 أغسطس الماضي عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال يوليو الماضي.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، بيع 39.7 ألف طن من خام الحديد عالي المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال يوليو.

كما باعت الشركة مواد أخرى (خام حديد عالى الباريوم-حجر جيري أنواع – خردة متنوعة) بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليون جنيه تقريبا.