أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 29-11-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم ،وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغ 954 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.58% عند مستوى 11212 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.09 % ليسجل 2101 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.41 % إلى 3062 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 954 تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 91 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 37، وبقي 64 دون تغيير.

BDO كيز للاستشارت تقدر سهم سوديك أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)،عن تقدير القيمة العادلة للسهم أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه تقريبا.

وقالت سوديك فى إفصاح مرسل للبورصة،إن هذا التقرير أعد من قبل شركة BDO كيز للاستشارات المالية وانتهت نتائجه إلى تقييم السهم بنحو 23.42 جنيه .

واجتمع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد (28 نوفمبر) لمناقشة التقرير ،وتوصل أعضائه بعد نقاش طويل إلى أن العرض الإماراتى المقدم للاستحواذ عليها جيد فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا .

كما رأى المجلس أن دخول شريك اقتصادى قوى مثل الدار العقارية الإماراتية (مقدمة العرض) سينعكس إيجابيا على الشركة والعاملين بها .

وأشار المجلس إلى أن متوسط سعر السهم خلال الثلاث الشهور السابقة على تقديم العرض بلغ 15.6 جنيه فى البورصة المصرية ،كما نوه إلى أن القرار الاستثمارى الخاص ببيع الأسهم يختص فى المقام الأول بحملة الأسهم .

أوراسكوم المالية تسجل 54.5 مليون جنيه أرباحا في أول نتائج منذ التأسيس

كما أفصحت شركة أوراسكوم المالية القابضة تسجيلها صافي ربح قدره 54.5 مليون جنيه فى أول عشرة أشهر منذ تأسيسها فى 10 ديسمبر 2020.

وكشفت نتائج أوراسكوم المالية المجمعة، تسجيلها صافي ربح قدره 54.5 منذ 10 ديسمبر وحتى 30 سبتمبر الماضي، بينما سجلت 17.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة من يونيو إلى سبتمبر فقط.

وأظهرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية الإثنين تسجيل إيرادات تشغيل بقيمة 268.9 مليون جنيه حتى سبتمبر الماضي، و107.6 مليون جنيه عن فترة الربع الثالث فقط.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المجمعة 0.104 بنهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغ نصيبه 0.0036 جنيه عن فترة الثلاثة أشهر الأخير فقط.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة للأم تسجيل أرباح بقيمة 49.4 مليون جنيه خلال فترة العشرة أشهر ،مقارنة بخسائر بلغت 5.6 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة.

الحديد والصلب للمحاجر تسجل مبيعات بقيمة 9.5 مليون جنيه فى أكتوبر

المحاجر

كما أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، (المنقسمة الجديدة)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 9.5 ملايين جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى.

وقالت الحديد والصلب فى إفصاح، إن هذه المواد تم بيعها من مناجم الواحات البحرية ومحاجر بنى خالد سمالوط، ومحاجر الأدبية السويس.

وأفصحت الشركة فى 31 أغسطس الماضى عن بيع تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، بيع 39.7 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال شهر يوليو.

كما باعت الشركة مواد أخرى (خام حديد عالى الباريوم-حجر جيرى أنواع – خردة متنوعة) بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليون جنيه تقريبا.

وسجلت الشركة مبيعات لمواد حجرية بقيمة 5.4 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضى، وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة 24 يونيو الماضى.

وباعت الشركة 19.2 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (ناتج جبل) بقيمة 3.3 مليون جنيه خلال شهر مايو، كما باعت مواد أخرى (طفلة خضراء-خردة متنوعة -حجر جيرى- دلوميت 15) بقيمة 2.1 مليون جنيه تقريبا.

شيني تفصح عن تخارج مساهم يملك 5% من الأسهم بقيمة 6.7 مليون جنيه

كذلك أفصحت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني” عن قيام المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب، بشراء 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت شيني، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، أصبحت صفرا بعد أن كانت 5.003% قبل تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.68 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعات مرتبطة (أفرادا أو كيانات).

وتعتبر” شينى” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 100.7 مليون جنيه موزعا على 50.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.