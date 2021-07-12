أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 12-7-2021

أخبار البورصة المصرية اليوم وأبرز بيانات وإعلانات السوق

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.79% عند 10233 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.09% إلى 2321 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1% إلى 3257 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 111 سهمًا من إجمالى 190 متداولًا، بينما هبط 42، وبقي 37 دون تغير.

أوراسكوم كونستراكشون تعلن توزيع أرباح جديدة على المساهمين

وشهدت أخبار البورصة ، إعلان شركة أوراسكوم كونستراكشون، توزيع أرباح نقدية جديدة بواقع 0.23 دولار للمساهمين فى بورصة ناسدات بدبى وما يعادلها بالجنيه لنظرائهم فى البورصة المصرية.

وقالت أوراسكوم فى بيان للبورصة، إن الحق فى التوزيع سينتهى انتقاله بالنسبة لحملة الأسهم بنهاية جلسة 2 أغسطس القادم ،بينما سيبدأ الصرف اعتبار من 10 أغسطس.

ومن المقرر صرف الأرباح لحملة الأسهم بالبورصة المصرية بالجنيه المصرى وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى فى 11 يوليو الجارى (تاريخ موافقة مجلس الإدارة على التوزيع النقدى).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة أوراسكوم ، ارتفاع صافى أرباحها إلى 26.9 مليون دولار خلال الربع المنتهى مارس الماضى ، مقارنة بنحو 24.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة للشركة، تراجع إيراداتها بشكل طفيف إلى 816.6 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بإيرادات بلغت 827.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت القوائم تراجع تكاليف الشركة إلى 733.9 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بنحو 735.5 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

الإسكندرية للاستثمارات تحدد عشرة أيام لعرض كومباس كابيتال

كما أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن استمرار فترة سريان عرض الشراء المقدم من كومباس كابيتال حتى 29 يوليو الجارى.

وأظهرت تفاصيل عرض الاستحواذ على الإسكندرية للاستثمارات المنشور بجريدتى المال والبورصة (11 يوليو) تحديد عشرة أيام عمل لتلقى طلبات البيع من حملة الأسهم ، تبدأ من الإثنين (12 يوليو) وتنتهى 29 من نفس الشهر (يتخللها أجازات عيد الأضحى).

ووافقت هيئة الرقابة المالية الخميس الماضى (8 يوليو) على نشر عرض الاستحواذ المقدم من كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 6.12 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت كومباس كابيتال، شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب نور وشركاوه بالتعاون مع التميمى وشركاوه،بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

تأجيل دعوى العقارية للبنوك فى نزاعها مع مدينة نصر للإسكان

مدينة نصر للإسكان

كذلك أفصحت شركة العقارية للبنوك الوطنية، عن تأجيل دعواها القضائية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مجددًا إلى جلسة 19 سبتمبر القادم.

وقالت العقارية للبنوك فى إفصاح للبورصة، إن دعواها ضد مدينة نصر للإسكان كانت مؤجلة لجلسة 14 مارس، أمام محكمة شمال القاهرة (مدنى – كلى)، وتم تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع، ثم إلى 11 يوليو الجاري.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوة مرة أخرى إلى 19 سبتمبر القادم لإدخال أربعة شركات للنزاع، هى : دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.

وقالت العقارية، إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها برد المبالغ التى صرفت إليهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير بدون وجه حق.

وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).









