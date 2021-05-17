أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 17-5-2021

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10674 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07% إلى 2185 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86% إلى 3123 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.59 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 99 سهما من إجمالى 190 متداولا، بينما هبط 65 وبقى 26 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء ( آخر جلسة فى رمضان)، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

كليوباترا تتقدم بعرض شراء الإسكندرية للخدمات الطبية

مستشفى كليوباترا

وشهدت أخبار البورصة المصرية، إعلان شركة مستشفى كليوباترا– أكبر كيان طبى خاص فى مصر- عن تقدمها بعرض استحواذ رسمى على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم وجار دراسته من قبل الرقابة المالية.

وقالت مستشفى كليوباترا فى إفصاح، إن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

وأعلن بنك أبو ظبى التجارى (إماراتى) فى مارس الماضى نيته التخارج من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية التى يمتلك فيها 51% من الأسهم.

وتلقى البنك منذ ذلك التاريخ عدة عروض للاستحواذ على حصته. وأفصحت كليوباترا، فى بيان للبورصة، 13 أبريل، عن تقدمه بخطاب نوايا غير مُلزم للمستشار المالي المكلف بتلقّي العروض (سي آي كابيتال).

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة فى وقت سابق، تلقّي شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للاستحواذ على الحصة المراد بيعها .

وشملت عروض الاستحواذ،إلى جانب عرض مستشفى كليوباترا، عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ومؤسسة مالية».

مدينة نصر للإسكان تكشف أسباب استقالة العضو المنتدب

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، استقالة أحمد الهيتمى، من مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب مع استمراره فى العمل كمستشار حتى نهاية العام الجارى.

وقالت مدينة نصر للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن سبب الاستقالة شخصى يرجع إلى رغبة الهيتمى فى التفرغ لإدارة الأعمال المملوكة لعائلته.

وقرر مجلس إدارة الشركة قبول الاستقالة وتكليف رئيس المجلس (محمد بركات) بمهام العضو المنتدب ورئاسة اللجنة التنفيذية بالشركة لحين تعيين عضو منتدب جديد.

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959) ،ومن أقدم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع ).وتمتلك الشركة محفظة أراضى واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات : بيج إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%)،إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 11 أبريل الماضى.

دايس للملابس تفصح عن خسائر حريق مصنع برج العرب

دايس للملابس

كما أفصحت شركة دايس للملابس الجاهزة ، عن تقدير خسائرها من حريق مصنع برج العرب بنحو 15 مليون جنيه مشيرة إلى أن معدات وماكينات النسيج مؤمن عليها من قبل شركة المهندس للتأمين.

وافتتحت شركة دايس ، العام قبل الماضى، مصنعا متخصصا فى صناعة الأستيك والشرائط بمدينة برج العرب الجديدة، وبدأ إنتاجه فعليًّا مطلع سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المصنع بدأ الإنتاج بنسبة تشغيل 60% من الطاقة الإنتاجية القصوى، والتي تقدر بنحو 20 مليون متر سنويًّا.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع بنحو 25 مليون جنيه، وتوقعت دايس أن يوفر هذا المصنع احتياجاتها من الأستيك المحلي والمستورد بما يعادل نصف إنتاجه تقريبًا، بينما تخطط لتصدير النصف الآخر لشركات الملابس بالسوق المحلية.

واشترت دايس للملابس فى (13 فبراير الماضى) أصولا ومبانى مملوكة لشركة كايرو قطن سنتر بقيمة 120 مليون جنيه بدلا من الاستمرار فى تأجيرها.

ليفت سلاب تفصح عن شراء مساهم حصة بقيمة 25.8 مليون جنيه

ليفت-سلاب-مصر

أفصحت شركة ليفت سلاب مصر، عن قيام المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، شراء حصة أسهم ( 29.8 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 25.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة الإثنين، إن حصة المساهم المذكور، ارتفعت بعد العملية من 7.28% إلى 12.59% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.86 جنيه، ونفذتها شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية. ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي كيانات مساهمة في الشركة.

وأفصحت الشركة فى 22 أبريل الماضى عن قيام نفس المساهم مصطفى عبد الحميد معوض محمد، بشراء 22.3 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 19.5 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.86 جنيه، ونفذتها شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصة المساهم آنذاك من 9.31 % إلى 13.29 % من إجمالى أسهم.







