أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-11-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.68% عند 12341 نقطة، وصعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 2.83%، ليسجل 2362 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 2.6% عند 3450 نقطة.لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 133 من إجمالي 201 متداولة، بينما هبط 14 وبقي 54دون تغيير.

المجموعة المالية هيرميس تضاعف إيراداتها إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث

كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة

وشهدت أخبار البورصة، إعلان المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2022.

وكشفت نتائج هيرميس ارتفاع إيرادتها إلى 2.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 95% بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوبًا بإضافة إيرادات” aiBANK” على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2022 بفضل قوة وتنوع نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي.

ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهي الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

فعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، أكد عوض أن المجموعة نجحت في مواصلة تقديم خدماتها الاستشارية التي تضاهي المعايير العالمية فضلًا عن باقة الخدمات الابتكارية المتنوعة التي تقدمها، وهو ما أثمر عن إتمام 8 صفقات تنوعت ما بين الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين وأسواق الأسهم، ومن بينها اثنتان من كبرى صفقات الاستحواذ العابرة للحدود.

أخبار البورصة المصرية.. كونتكت القابضة تسجل 330 مليون جنيه أرباحًا في 9 أشهر

كما أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) ارتفاع صافي أرباحها إلى 330 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 326 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت كونتكت القابضة في إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن هذه النتائج تحققت بفضل نمو الدخل التشغيلي من قطاعي التمويل والتأمين بنسبة 26% و43% على التوالي.

وارتفع حجم التمويلات الجديدة بنسبة 438% خلال التسعة أشهر الماضية، بدفع زيادة الطلب على منتجات التمويل الاستهلاكي المتنوعة التى تقدمها المجموعة وشركاتها التابعة.

كما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة التابعة بنسبة 192% خلال التسعة أشهر لتسجل 326 مليون جنيه بدفع ارتفاع أقساط منتجات التأمين الصحي.

وأظهر نتائج أعمال سابقة لللشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 286.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي مقارنة بنحو 227.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج كونتكت القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.22 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 0.19 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة في 2021.

أخبار البورصة.. إيكون للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه فى 9 أشهر

كذلك أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” إيكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إيكون المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 1.16 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقارنة بتكلفة بلغت 1.12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 134.6 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى ربح قدره 145.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 35.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع صافى ربح بلغ 12.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.92 جنيه للسهم بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.396 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة“إيكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.06 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.