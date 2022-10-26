أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10553 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.75%، ليسجل 2225 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.82% عند 3196 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 70 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 43، وبقي 87 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. محكمة تسقط كل الأحكام الصادرة ضد «القلعة» مع «علي دايخ»

رئيس القلعة

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة القلعة للاستشارات المالية إسقاط محكمة الدقي الجزئية جميع دعاوى الشيكات بدون رصيد المتنازع عليها مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وأكدت القلعة للاستشارات المالية، في إفصاح مرسل، الأربعاء، قبول المحكمة معارضتها في 3 شيكات متصلة بالنزاع بقيمة 8.3 مليون دولار.

وأشارت “القلعة” إلى أن كل دعاوى الجنح المرفوعة من قِبل رجل الأعمال السعودي على دايخ سقطت جميعها بأحكام متتالية من محكمة الدقي الجزئية.

وأفصحت الشركة، في 9 أكتوبر الحالي، قبول محكمة الدقي معارضتها في 4 شيكات متصلة بالنزاع بقيمة 10.17 مليون دولار لسابق الفصل فيها، وفقًا لبيان مرسل للبورصة ساعتها.

وأودعت القلعة، فى 12 سبتمبر الماضى، مبلغًا يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة الدقي، في إطار متطلبات نزاع قضائى ممتد منذ عام مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا المبلغ تم إيداعه لدى خزينة محكمة الدقي لحين الفصل النهائى فى قضايا شيكات دون رصيد مرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة.

أخبار البورصة المصرية.. بلتون تعلن تسوية نزاع قضائي في أمريكا مقابل 700 ألف دولار

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة– المستحوَذ عليها مؤخرًا من شيميرا الإماراتية- تسوية نزاع قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل دفع 700 ألف دولار.

وقالت بلتون القابضة، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن هذا النزاع يختص بإحدى شركاتها التابعة المؤسسة في الولايات المتحدة، دون ذكر اسمها أو أية تفاصيل أخرى حول أطراف النزاع وموضوعه.

وشرعت بلتون، منذ ديسمبر 2020، في إجراءات بيع حصتها فى شركة ”أرباخ جرايسون” الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة من الأرباح (ليس واضحًا ما إذا كانت هذه الشركة محل النزاع أم غيرها).

وتواجه بلتون نزاعًا قضائيًّا محليًّا مرفوعًا ضدها من إحدى الشركات المصرية للمطالبة بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث اكتتاب مرّ عليه 4 سنوات تقريبًا.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة (9 أكتوبر الحالي)، إن هذه الدعوى رفعتها إحدى الشركات ضد بلتون لتداول الأوراق المالية (التابعة) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان مقررًا نظرها بجلسة 4 أكتوبر الحالي، ثم تقرَّر تأجيلها.

ولم تفصح بلتون عن اسم الشركة الرافعة للدعوى، والتي تطالبها بتعويض قدره 90 مليون جنيه عن أحداث الطرح في البورصة منذ أربعة أعوام تقريبًا (2018).

وتطالب الشركة المدعية بالمبلغ المشار إليه كتعويض، عما تدعيه من أضرار لحقت بها من التأثيرات السلبية لضعف عملية طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة على السوق عام 2018، بما أدى إلى عدم تمكنها من طرح أسهمها فى البورصة بسبب تأثر السوق بتداعيات الطرح.

أخبار البورصة.. رمكو تعيِّن «فينبي» للاستشارات لتقييم فندق «ستيلا شرم» المعروض للبيع

من مشروعات شركة رمكوا لإنشاء القرى السياحية بالعين السخنة

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تعيين شركة فينبي للاستشارات المالية لتقييم فندق” ستيلا شرم”، في إطار عرض شراء مقدم للاستحواذ عليه من إحدى شركات الفنادق المتخصصة.

وقالت رمكو، في إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن اختيار فينبي للاستشارات المالية لأعمال التقييم تمّت بموافقة مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماع 25 أكتوبر الحالي.

وأفصحت رمكو منذ يومين (24 أكتوبر) عن تلقيها عرضًا لشراء فندقها المملوك بمدينة شرم الشيخ “ستيلا شرم” بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة وقتها، إن هذا العرض مقدم من شركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (توليب) بتاريخ 23 أكتوبر الجاري (الساعة 4 عصرًا على وجه الدقة).

وتعود ملكية فندق “ستيلا شرم” إلى الشركة الإسكندافانية للاستثمارات والتنمية السياحية؛ إحدى الشركات التابعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض جارٍ دراسته وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب انعقاد ممكن، مع مراعاة أحكام المادة (43) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.