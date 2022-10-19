أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط طفيف متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات 1.28 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.07% عند 10156نقطة، وتراجع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.37%، ليسجل 2206 نقاط، والأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.36% عند 3154 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.28 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 50 من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 91، وبقي 55 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية.. إي فاينانس تبدأ جولة لجمع 3 ملايين دولار لصالح «نكستا» الناشئة

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

وشهدت أخبار البورصة، إعلان شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بدء جولة تمويلية لجمع مبلغ 3 ملايين دولار لصالح شركة نكستا الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية المصرفية.

وقالت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء،إن شركة نكستا حصلت على موافقة أولية من البنك المركزي المصري لممارسة النشاط منذ 6 أشهر، بما سيسهل من جولة جمع التمويل اللازم.

وقال إيراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، إن شركته ( إي فاينانس) تولى اهتماما كبيرا بدعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية في إطار استراتيجية البنك المركزى للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية وصولا إلى البنوك الرقيمة.

وأضاف سرحان إن الاستثمار في نكستا يتوافق مع مسار دعم الشركات الناشئة عبر المشاركة في إنشاء صندوق (Nclude) للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية.

وأفصحت إي فاينانس في 15 أغسطس الماضى عن دخولها فى مفاوضات للاستثمار فى شركتين ناشئتين تعملان بمجال التكنولوجيا المالية دون الإفصاح عن أسمائها.

أخبار البورصة المصرية..جنوب الوادي للأسمنت تؤكد تأثرها بشكل حاد من رفع أسعار الغاز

مصر الأعلى نموًا فى صادرات الأسمنت عالميًا فى عام 2021 (تفاعلي)

كما أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تسعير الغاز الطبيعي المورَّد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت، سيؤثر عليها بشكل سلبي جدًا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من جنوب الوادي للأسمنت؛ للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.

وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين 10 أكتوبر الحالي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة الأسمنت، بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما تضمَّن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتقول جنوب الوادي للأسمنت إن ترخيص مصنعها لا يتيح العمل إلا بالغاز الطبيعي خلافا لشركات أخرى تستطيع استخدام الفحم وغيرها من مصادر الوقود، الأمر الذي يعنى أن أى ارتفاع فى أسعار الغاز يؤثر عليها بشكل حاد.