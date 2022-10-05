أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-10-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 10010 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61% ليسجل 2215 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.35% عند مستوى 3156 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 941 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 46 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 67، وبقي 78 دون تغيير.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد 6 أكتوبر المجيد، على أن يستأنف التداول اعتبارًا من الأحد المقبل.

أخبار البورصة المصرية.. إيكون تؤسس شركة كارافانات بالسعودية برأسمال 5 ملايين ريال

وشهدت أخبار البورصة إعلان شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير ”إيكون”، تأسيس شركة جديدة لإنتاج الكارافانات بالمملكة العربية السعودية، برأسمال مصدر 5 ملايين ريال سعودي.

وقالت “إيكون”، في إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن هذه الشركة ستكون متخصصة في تصنيع وتوريد وتركيب مبان سابقة التجهيز بجميع مستلزماتها.

كما ستعمل في مجال تصنيع وحدات الإعاشة المتنقلة سابقة التجهيز المعروفة بالكرافانات، إضافة إلى تصنيع ما يلزمها من منتجات مكمّلة.

وحصلت الشركة، فى يونيو الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

أخبار البورصة المصرية.. مصر للأسمنت قنا تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 25 أكتوبر الحالي.

وقالت مصر للأسمنت قنا، في إفصاح مرسل للبورصة، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (23) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 20 أكتوبر الحالي.

ووافقت عمومية الشركة، نهاية مارس الماضي، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.5 جنيه للسهم، على أن يجري صرفها أواخر أكتوبر الحالي.

وأظهر النتائج السنوية الأخيرة تضاعف صافى أرباح الشركة أكثر من 6 مرات ونصف بنسبة (656%) خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة، مطلع مارس الماضى، ارتفاع صافى الربح إلى 173.9 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 23 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف إلى 2.52 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 2.51 مليار جنيه خلال العام السابق.

أخبار البورصة.. إيجيترانس تُجري مفاوضات للاستحواذ على «نوسكو» لخدمات أعالي البحار

كذلك أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس دخولها فى مفاوضات مبدئية للاستحواذ على شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو” بطريقة مبادلة الأسهم ضمن خيارات أخرى.

وقالت إيجيترانس، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه المفاوضات تنطلق من أرضية التكامل الإستراتيجي بين أعمال الشركتين، بما يعزز مستوى التنافسية فى مجال النقل واللوجيستيات بالمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

ويجري التفاوض بين الشركتين فى الوقت الحالى على الطرق الأنسب لتنفيذ الاستحواذ، بما فى ذلك الأسهم طريقة الأسهم المبادلة بعد دراسة القيمة العادلة للسهمين، وانتهاء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات اللازمة.

وكلف مجلس إدارة الشركة، بجلسته المنعقدة 4 أكتوبر الحالي، تعيين مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مستشارًا قانونيًّا للصفقة.