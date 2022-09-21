أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-9-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.55% عند 9955 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.43%، ليسجل 2188 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.57% مسجلًا 3122 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع ، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 44 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 76، وبقي 74 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية..تنفيذ عرض استحواذ «دومتي» بقيمة 511.5 مليون جنيه

محمد الدماطى نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتى

وشهدت أخبار البورصة، الإعلان عن تنفيذ عرض الاستحواذ على شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) بقيمة إجمالية قدرها 511.5 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول بخصوص دومتي تنفيذ عرض الشراء الإجباري على الأسهم المستجيبة والبالغة 93 مليون سهم صباح جلسة الأربعاء.

وانتهت فترة سريان العرض فى 14 سبتمبر الجاري باستجابة 93 مليون سهم (تقريبا) لعرض الشراء المقدم من قبل تحالف شركة «Expedition Investment ” التى قررت رفع السعر من 5 إلى 5.5 جنيه للسهم قبل انتهاء العرض بأيام قليلة، وفقا لنتائج منشورة على الشاشة ساعتها.

وتشير الكمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 96.7% تقريبا،وفقا لحسابات المال التى استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلنة فى نشرة الاستحواذ ( 96.1 مليون سهم )، بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 3.3% من المستهدف بما يعادل 3.1 مليون سهم.

ويبلغ عدد أسهم دومتي الإجمالى 282.6 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض 34% من الأسهم تمكنهم من إتمام السيطرة شبه الكاملة على الشركة بنسبة 90% باعتبار ما يستحوذون عليه بالفعل قبل العرض (56.6% تقريبا)، وفقا للمستهدف بنشرة الطرح.

أخبار البورصة المصرية..الإسكندرية للخدمات الطبية تبدي رأيا سلبيا فى استحواذ تواصل هولدنج

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

كما أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية عن صدور قرار سلبى من مجلس الإدارة بشأن عررض الاستحواذ المقدم من تحالف تواصل هولدنج للاستثمارات المالية بسعر 49 جنيها للسهم.

وانتهى رأي الأعضاء المستقلين بمجلس الإسكندرية للخدمات الطبية إلى أن عرض تواصل لا يعبر عن القيمة الحقيقة للشركة ومركزها المالى ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانياتها وخططها المستقبلية.

كما رأى الأعضاء المستقلون أن السعر المقدم فى العرض (بعد زيادته إلى 49 جنيها) ما زال أقل من متوسط سعر الإقفال للسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع العرض لدى الرقابة المالية، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة اليوم.

وعلق الأعضاء على خطط مقدمة العرض المستقبلية للشركة باعتبارها عامة وفضفاضة مفتقرة للبيانات والمعلومات التى يمكن الاستناد إليها فى تقييم جدوى العرض بالنسبة لمستقبل الشركة.

وأشار الأعضاء إلى ضعف التزام مقدمي العرض تجاه العمالة، إذ نصوا فى العرض على عدم الاستغناء عنهم ،ثم أشاروا فى موضع آخر إلى أن خططهم المستقبلية قد تؤثر على حقوق العمالة.

واستنادا إلى هذه الحجج انتهى أعضاء المجلس المستقلين-بعد استبعاد الأعضاء المرتبطين بمقدمي العرض- إلى اعتبار عرض الاستحواذ غير مناسب بسعره الحالى.

وانقعد مجلس الإدارة منذ أيام ( 18 سبتمبر) لإبداء الرأى فى عرض تحالف تواصل هولدنجز (قبل زيادته)، ثم تقرر إرجاء الرأى لاجتماع قادم لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين (19 سبتمبر 2022).

أخبار البورصة.بي إنفستمنتس تعتمد دراسة مالية قيمت «جيزة للأنظمة» بنحو 1.8 مليار جنيه

كذلك أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة اعتمادها دراسة مستشار مالي مستقل قيم أسهم جيزة للأنظمة (سيستمز) بنحو 1.8 مليار جنيه فى إطار عرض الشراء المقدم من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سعودية).

وقالت بي إنفستمنتس القابضة فى إفصاح مرسل الأربعاء، إن مجلس إدارتها اطلع على تقرير القيمة العادلة المعد من شركة BOD كيز للاستشارات المالية ووافق عليه بجلسة 20 سبتمبر الجاري إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات.

وانتهى تقرير BOD كيز للاستشارات المالية إلى تقدير حقوق المساهمين فى شركة جيزة للأنظمة بنحو 1.81 مليار جنيه وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة ، و1.83 مليار جنيه وفقا لطريقة المضاعفات (كلا الطريقتين مستخدمتين فى قواعد المحاسبة المصرية).

وأعلنت بي إنفستمنتس القابضة فى 5 يونيو الماضى توقيع اتفاقية بيع نهائية لحصتها البالغة 44.7% فى شركة جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (سعودية).

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها ،إنها ستلتزم بالإفصاح وفقا لقواعد المادة 43 قبل تنفيذ الصفقة وعملية نقل الأسهم. (لم يتضمن البيان تفاصيل مالية حول الصفقة)

وتلقت الشركة فى 3 أبريل الماضى عرضا غير ملزما من العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات (solutions)،للاستحواذ على حصتها غير المباشرة فى شركة جيزة سيستمز المتخصصة فى أنظمة التحكم الذكية.