أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-8-2022

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 1.49 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.32% عند 9998 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.69%، ليسجل 2201 نقاط، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.67% مسجلًا 3153 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.49 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 90، وبقي 70 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية .. أوراسكوم كونستراكشون تسجل إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم» كونستراكشون

وشهدت أخبار البورصة ،إعلان مجموعة أوراسكوم كونستراكشون (بي إل سي)، ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021، بنسبة نمو 13.6%.

وكشفت نتائج أوراسكوم كونستراكشون المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 1.7 مليار دولار خلال النصف، مقارنة بتكاليف بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت القوائم المالية تراجع صافى الربح المجمع إلى 40.5 مليون دولار خلال النصف ، مقارنة بصافى ربح بلغ 53.4 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021، بنسبة انخفاض 24.2%.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 23.5 مليون دولار خلال النصف المشار إليه، مقارنة بخسائر بلغت 13.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وانخفض نصيب السهم الأساسى من الأرباح بنسبة 28.9% إلى 0.29 دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.41 دولار للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

أخبار البورصة المصرية .. الإسكندرية للخدمات الطبية تكلف «أندرسن للاستشارات المالية» لدراسة للسهم

الإسكندرية للخدمات الطبية

كما أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد) تكليف أندرسن للاستشارات المالية بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم فى إطار صفقات الاستحواذ الحالية والمحتملة على أسهمها.

وبررت الإسكندرية للخدمات الطبية اختيارها لشركة أندرسن كمستشار مالى بما لها من خبرة متراكمة فى المجال الطبى، مشيرة إلى أن التصويت على اختيارها حصل فى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 أغسطس ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأربعاء.

وفوضت الشركة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إبرام التعاقد مع المستشار المالى مع ضرورة الحصول خطاب بعدم وجود تعارض مصالح مع الأطراف المعنية بالصفقة (الحاليين والمحتملين) داخل مصر وخارجها.

وأشارت الشركة إلى أن تعيينها لمستشار مالى يأتى فى إطار تطبيق قواعد الرقابة المالية التى تلزم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى جدوى عروض الاستحواذ وملاءمتها لمساهمى الشركة.

وحصل تحالف تواصل هولدنجز السعودية فى 29 أغسطس الجارى على موافقة الرقابة المالية بخصوص نشر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية بعد تعديله من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم.

أخبار البورصة..بلتون القابضة تنتخب 4 أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن «شيميرا» الإماراتية.

بلتون القابضة

كذلك أعلنت شركة بلتون المالية القابضة (المستحوَذ عليها مؤخرًا)، انتخاب أربعة أعضاء جدد بمجلس الإدارة ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية، الأربعاء (31 أغسطس ) عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.

وأعلنت شيميرا للاستثمار الإماراتية، فى (9 أغسطس الحالى)، تعيين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة، بعد نجاحها في إتمام الاستحواذ على 55.9% من أسهمها.