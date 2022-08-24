أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-8-200

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 1.32 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.32% عند 10105 نقاط، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.13%، ليسجل 2163 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.9% مسجلًا 3102 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.32 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 33 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 100، وبقي 61 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية..باكين تكلف «الأهلي فاروس» للمفاضلة بين عروض الاستحواذ

وشهدت أخبار البورصة،إعلان شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تكليف بنك الاستثمار ” الأهلى فاروس” للمفاضلة بين عروض الاستحواذ المقدمة عليها حاليا أو المحتمل تقديمها خلال الفترة القادمة.

وقالت باكين فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن تكليف الأهلى فاروس يتضمن القيام بعملية مفاوضات لتحسين العروض والوصول بها إلى أعلى سعر ممكن يضمن جميع حقوق المساهمين.

وأشار الإفصاح إلى أن عملية اختيار بنك استثمار الأهلى فاروس جاءت بعد عملية مفاضلة وتقييم لعدة عروض مقدمة من بنوك استثمار وكيانات تعمل فى مجالات الاستشارات والأوراق المالية.

وتتنافس شركتا ” سايباد للاستثمار الصناعى”، و”الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)”، فى الوقت الحالى للاستحواذ على كامل أسهم باكين بأسعار متنافسة لم تحسم بعد.

أخبار البورصة المصرية..برايم القابضة تنفى وجود عروض استحواذ في الوقت الحالي

محمد ماهر الرئيس التنفيذى فى شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”

كما أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، في إفصاح مختصر أرسلته،نفى تلقيها أي عروض استحواذ على أسهمها في الوقت الحالي.

وقالت برايم القابصة إن ما يجرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وإدارات البحوث ببعض الشركات حول وجود عروض استحواذ حالية على أسهمها غير صحيح .

وتعمل برايم في مجال الخدمات المالية المبتكرة، وتقدم استشارات للأفراد والشركات، وكذلك للحكومات منذ تأسيسها عام 1992، تقدم الشركة في الوقت الحالي خدمات مختلفة في مجالات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول، وبحوث الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والاستثمار المباشر.

وبدأت الشركة منذ 28 ديسمبر (2020) فى مزاولة نشاط صناديق الاسثتمار بنفسها أو مع الغير، كما أطلقت فى أكتوبر قبل الماضى (2020) شركة جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت اسم “اندورس” برأسمال 50 مليون جنيه.

أخبار البورصة..أرابيا إنفستمنتس هولدنج تسجل أول أرباح مستقلة منذ 6 سنوات

كذلك أعلنت شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، تسجيل أول أرباح مستقلة النصف المنتهى يونيو الماضى 2022 منذ ستة سنوات تقريبا (عام 2016).

وكشفت نتائج أرابيا إنفستمنتس هولدنج المرسلة للبورصة الأربعاء تسجيل صافى ربح مستقل بقيمة 37 مليون جنيه خلال النصف بما ساهم فى إنهاء خسائر متراكمة عبر سنوات بلغت 52 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى.

كما نجحت الشركة فى إقفال جزء من الخسائر المرحلة منذ سنوات عبر استخدام جزء من احتياطى أرباح أسهم الخزينة وفقا لقرار صادر من الجمعية العامة للمساهمين فى هذا الشأن.

وبلغت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف المشار إليه حوالى 570 مليون جنيه بنسبة انخفاض 28% عن الفترة المقارنة من العام السابق بسبب الضغوط التى تعانى منها الأسواق .

كما بلع صافى الربح المجمع 36 مليون جنيه خلال النصف الأول بنسبة انخفاض 15.5% عن الفترة المقارنة من العام السابق،نتيجة استبعاد أرباح شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وإدراجها كاستثمارات متاحة للبيع.

وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة عدم استبعاد أرباح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات تتحول النتائج إلى زيادة ربحية بقيمة 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5% عن الفترة المقارنة من 2021.