أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-9-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب ،وشرائي للعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.02% ليصل إلى 10989 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.91% إلى 2003 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% إلى 2896 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالي 187، بينما هبط 104، وبقي 21 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف إلى 618.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 618.1 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.

أخبار البورصة المصرية.. سى آى كابيتال تحصل على رخصة تمويل استهلاكى

وشهدت جلسة التداول عدة إفصاحات، أبرزها إعلان شركة سى آى كابيتال حصول شركتها التابعة “سهولة” على رخصة الرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر.

وأضافت سى آى كابيتال إن هذه الرخصة ستتيح لشركة سهولة التوسع فى تمويل منتجات السلع المعمرة مثل المركبات والسيارات،وخدمات الصحة والتعليم والسفر والسياحة.

وقال حازم مدنى الرئيس التنفيذى لشركة سهولة إن هذه الرخصة تتيح لهم تعزيز مكانتهم فى السوق المصرى وتوسيع نطاق محفظة منتجاتهم.

وأضاف إن شركته تقدم خدماتها حاليا فى 11 محافظة من خلال 316 متجر لأكثر من 30 ألف عميل من خلال فريق عمل يقترب من 600 شخص بمواقع مختلفة.

وتعد سي آي كابيتال أحد الشركات الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، ويتركز نشاطها فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار.

أخبار البورصة المصرية.. ليفت سلاب تفصح عن انخفاض مساهمة بعد بيعها 800 ألف سهم

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كما أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن انخفاض حصة المساهمة سماح سليمان السيد سليمان بعد بيعها حوالى 800 ألف سهم بقيمة ِإجمالية 2.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت ليفت سلاب، فى إفصاح للبورصة، إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها انخفضت بعد العملية من 15.68% إلى 13.91 % من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.09جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهمة المذكورة بمساهمة أخرى (من درجات القرابة) تستحوذ على 9.32% من الأسهم.

أخبار البورصة..مساهم يرفع حصته في «الخليجية الكندية» بقيمة 4.4 مليون جنيه

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

كذلك أعلنت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربى قيام المساهم محمد ممدوح حسن الماوى بشراء آلاف الأسهم بقيمة إجمالية 4.4 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح،إن المساهم محمد الماوى نفّذ عملية شراء لنحو 75 سهمًا بقيمة إجمالية 4.39 مليون جنيه.

وارتفعت نسبة مساهمة العميل بعد العملية من 13.95% إلى 15.35% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 58.53 جنيه، ونفّذتها شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأخ شقيق يستحوذ على نسبة 0.29% من إجمالى الأسهم.